Le groupe nippon Rohm participera activement à la privatisation de Toshiba

Alors que Toshiba s’apprête à être retiré de la cote nippone, son compatriote Rohm a annoncé mardi les modalités de son engagement dans le tour de table destiné à fixer l’actionnariat du conglomérat industriel. Le fabricant de composants électroniques a l’intention d’investir un montant de 100 milliards de yens (641 millions d’euros) dans un fonds nommé TB Investment Limited Partnership. Ce fonds sera géré par Japan Industrial Partners (JIP), groupe de capital investissement à l’origine de l’offre publique d’achat de 2.280 milliards de yens visant Toshiba.

En plus de cet investissement de 100 milliards de yens, Rohm prévoit de souscrire 200 milliards de yens d’actions préférentielles sans droit de vote émises par TBJH, véhicule d’investissement qui sera mis en place par JIP pour mener à bien l’OPA sur Toshiba. Ces titres préférentiels seront émis avant l’ouverture de l’offre. L’objectif de Rohm est de «participer à la privatisation de Toshiba et d’aider à résoudre ses problèmes», explique le fabricant de composants dans son communiqué. Il ajoute que cette initiative aura un impact mineur sur ses comptes trimestriels.

Un partenariat envisageable dans les semi-conducteurs

En tant qu’associé commanditaire, Rohm n’a pas conclu d’accord lui permettant de participer à la gestion future de Toshiba. Mais il estime que les activités de ce dernier dans les semi-conducteurs «sont parfaitement compatibles» avec les siennes et qu’un partenariat est envisageable «en vue de dégager des synergies entre les deux entreprises». Rohm fait partie de la vingtaine de grandes entreprises nippones qui ont promis de participer à la privatisation de Toshiba. Parmi les autres investisseurs industriels, souvent clients ou fournisseurs du conglomérat, figurent le groupe chimique Toray, le fabricant de motos Suzuki ou l’énergéticien Chubu Electric Power.

Après de nombreux déboires industriels et financiers ayant pesé sur la valorisation de Toshiba, son conseil d’administration a accepté en mars 2023 l’offre de 4.620 yens par action présentée par le consortium d’investisseurs mené par JIP. Le conseil a officiellement recommandé le mois dernier aux actionnaires du conglomérat d’apporter leurs titres à cette offre, en expliquant n’avoir reçu aucune proposition alternative plus généreuse à l’issue d’un processus d’enchères ayant duré près d’un an. Le lancement effectif de l’opération est toujours attendu avant la fin du mois de juillet.

Des prévisions de résultats moroses

Sur son exercice clos le 31 mars 2023, le bénéfice d’exploitation de Toshiba a chuté de 30,4% à 110,5 milliards de yens en raison notamment des mauvaises performances de ses activités de stockage informatique et de systèmes d’impression. Son bénéfice net a plongé de 35% à 126,6 milliards de yens. Pénalisé par la hausse de ses coûts fixes et d’importantes charges de restructuration, il table pour l’exercice en cours sur une stagnation de son bénéfice d’exploitation et sur un repli de 4,8% de son chiffre d’affaires à environ 3.200 milliards de yens.