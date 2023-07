Le groupe Meta met la dernière main à son service concurrent de Twitter

Twitter, en proie à d’importants ralentissements dans son fonctionnement, va devoir affronter un nouveau rival. Le groupe Meta s’apprête à lancer dans sa version américaine, jeudi 6 juillet, une nouvelle application, baptisée «Threads» («fils»). Elle est déjà disponible sur les app stores (boutiques d’applications mobiles) américains pour iPhones et Android. Elle y est décrite comme «l’application d’Instagram pour les conversations via du texte». La maison mère de Facebook et Instagram a donc choisi de la lier à Instagram, son réseau social basé sur la photo.

«Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu’il s’agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain», précise la description de l’application sur les app stores. Elle doit permettre de «vous connecter directement avec vos créateurs favoris et ceux qui aiment la même chose ou pour construire votre propre base».



Réseau social interopérable

Selon le site Platformer, l’application devrait être interopérable, soit connectable avec les autres réseaux du même type. Ce qui marquerait un changement radical : jusqu’à présent, les géants technologiques privilégiaient les environnements fermés, avec leurs propres règles d’utilisation.

Le choix de l’interopérabilité envisagée par Meta se démarque également de l’approche de Twitter en la matière: en janvier, son nouveau propriétaire, Elon Musk, a fait bloquer plusieurs applications tierces, telle Echofon.

C’est la première fois qu’un réseau social de microblogging concurrent à Twitter est lancé par un big tech. D’autres, très prolifiques dans les années 2010, tel Tumblr, ont progressivement reculé face à Twitter, puis à la montée en puissance des réseaux de messagerie instantanée, comme Snapchat ou TikTok, très populaires chez les jeunes. D’autres sites de microblogging, plus petits, comme Mastodon ou Post outre-Atlantique, connaissent un regain d’intérêt depuis le rachat de Twitter par Elon Musk.

C’est le bon moment pour Meta pour se frayer un chemin, alors que Twitter bat de l’aile. Le week-end dernier, l’accessibilité du réseau social à l’oiseau bleu était fortement limitée. De nombreux abonnés n’ont pas pu y accéder dans la journée du 1er juillet, voyant s’afficher un message tel que «Impossible de récupérer les tweets pour le moment», ou encore «Limite de taux dépassée». D’autres fonctionnalités ont été interrompues à cette occasion, comme la possibilité de consulter des tweets sans se connecter et s’identifier.

Elon Musk a annoncé, samedi, que Twitter avait décidé de restreindre la lecture de tweets, à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres, et même 300 pour les nouveaux comptes. Face au tollé, il a remonté ces plafonds à respectivement 10.000, 1.000 et 500. Il a justifié cette décision par la volonté de limiter l’utilisation massive des données du réseau social par des tiers, en particulier les entreprises alimentant ainsi leurs modèles d’intelligence artificielle (IA).



Conversion forcée à Twitter Blue

Mais le licenciement de 80% des effectifs de Twitter, dont de nombreux ingénieurs et modérateurs, peu après le rachat du réseau social par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, pourrait expliquer les pannes que subit parfois le réseau social.

Surtout, pour beaucoup d’observateurs, le nouveau propriétaire de Twitter veut forcer ses utilisateurs à basculer vers Twitter Blue, sa version payante – qui donne droit à un compte certifié –, à 8 dollars par mois. Plusieurs services sont déjà réservés à ces seuls abonnés. Dans un mois, eux seuls pourront accéder à son application TweetDeck, très utilisée par les professionnels de l’information.