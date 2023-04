Le fonds activiste Bluebell demande à Vivendi d’améliorer la scission d’UMG

Le fonds d’investissement Bluebell Capital, actionnaire non significatif de Vivendi, a demandé au groupe de médias et de divertissement d’améliorer les conditions financières de la scission de sa filiale Universal Music Group (UMG), dans une lettre consultée par l’agence Agefi-Dow Jones. Vivendi doit distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG), sous la forme d’un dividende exceptionnel en actions, dont la mise en paiement sera réalisée au plus tard le 29 septembre, avec un détachement prévu le 27 septembre. Dans une lettre en date du 21 mai, Bluebell Capital a demandé aux dirigeants de Vivendi d’ajouter au projet de scission d’UMG une distribution de dividendes en espèces pour un montant total de 3 milliards d’euros.