Le dossier EDF soulève la question du rapport de l’expert sur les conflits d’intérêts

Jeudi matin, des minoritaires d’EDF plaidaient devant la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’annulation de la décision de conformité de l’AMF sur l’OPA simplifiée de l’Etat sur EDF. La décision sera rendue le 2 mai. Date limite du délai de cinq mois dans lequel la cour doit statuer. Dans l’attente de ce délibéré, l’Etat ne peut pas mettre en œuvre le retrait obligatoire, bien qu’il détienne 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote d’EDF à l’issue de cette OPAS à 12 euros par action.

L’avocat du FCPE Actions EDF a invoqué une violation des principes de transparence et d’équité sur les hypothèses régulatoires, liées au prix de l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Le gouvernement a maintenu le prix de l’Arenh, expliquant être contraint par la réglementation européenne et par les aides d’Etat, poursuit l’avocat. Or, dans sa décision du 3 février dernier, le Conseil d’État juge que ni l’Arenh initial, ni son relèvement exceptionnel en 2022 ne constituent une aide d’État aux clients des fournisseurs concurrents qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne.

Aussi, pour l’avocat, le mécanisme de l’Arenh devient donc un mécanisme de droit national, le gouvernement doit alors appliquer le code de l’énergie qui encadre ce mécanisme et aurait dû augmenter le prix de l’Arenh dès 2016. Le prix de l’OPA n’aurait pas été le même. L’AMF aurait dû reconnaître une violation du principe de transparence et d’intégrité du marché, poursuit l’avocat des actionnaires salariés d’EDF. Mais pour l’avocat de l’Etat, la défense du FCPE extrapole la décision du Conseil d’Etat.

Vérifier le respect des règles de l’AMF

A lire aussi:

Pour sa part, Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) s’est voulu «basique» et regarde seulement la conformité aux textes qui régissent les OPA. Ainsi, elle reproche à l’AMF d’avoir manqué à la transparence et à la complétude de l’information. Essentiellement sur le contrôle de l’analyse des conflits d’intérêt. Elle rappelle que la recommandation 2006-15 de l’AMF et son instruction 2006-08 prévoient que le rapport de l’expert indépendant comprend une analyse des conflits d’intérêts et même «de façon circonstanciée». Or aucune mention sur les conflits d’intérêt n’apparaît dans le rapport de Finexsi, l’expert indépendant nommé par le comité ad hoc d’EDF.

En réponse à la remarque d’un actionnaire, le rapport se borne à préciser que l’analyse de la situation de conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration d’EDF «relève d’appréciations juridiques» et n’est donc pas de sa compétence. Pour EDF comme pour l’AMF, l’analyse des conflits d’intérêts ne relève pas de la mission de l’expert. Mais la demande de l’Adam concerne ici le rapport demandé par la réglementation même de l’AMF. L’approche de Colette Neuville est «un moyen détourné et habile», souligne l’avocat d’EDF estimant que les discussions sur les conflits d’intérêts sont «théoriques et injustes». En outre, le gendarme boursier ajoute que le comité gouvernance d’EDF n’a pas constaté de problème de conflit d’intérêt. Colette Neuville souligne alors l’absence d’analyse critique de l’AMF qui s’en remet à l’avis du comité. Pour elle, l’AMF n’a pas respecté son propre règlement, d’autant que le régulateur pouvait demander la désignation d’un nouvel expert.

Quand bien même le règlement intérieur du conseil d’administration d’EDF prévoit que son comité gouvernance doit traiter les conflits d’intérêts, le règlement général de l’AMF est au-dessus, et demande une analyse, justement en raison du risque de manque d’indépendance du conseil, poursuit la présidente de l’Adam.

Des actionnaires suffisamment informés

A lire aussi:

Du côté de l’Etat, son avocat constate que tous les griefs des minoritaires visent ultimement le prix de l’offre. Or, ni l’AMF, ni la cour d’appel n’ont à se pencher sur le prix.

Pour EDF, le cœur de sujet est celui de l’information des actionnaires. L’ont-ils été suffisamment pour prendre une décision éclairée ? Oui, selon son avocat, rappelant qu’EDF a mis en place un comité ad hoc, avec un conseil financier et un conseil juridique. Il s’est réuni 14 fois et a désigné Finexsi comme expert indépendant, qui a répondu à l’intégralité des observations reçues.

Quant à l’AMF, elle rappelle que son rôle est de contrôler le travail de l’expert et que sa décision de conformité, bien que courte, était parfaitement motivée. De plus, invoquant la jurisprudence Eurodisney et Capgemini/Altran, l’AMF affirme qu’elle n’a pas pour compétence de juger des conflits d’intérêt.

En fin de séance, l’avocate générale a demandé le rejet des recours, constatant que la réglementation a été appliquée, pourtant sans répondre à aucun moment sur la question de l’absence de rapport sur les conflits d’intérêt.

La décision de la cour d’appel est d’autant plus importante, qu’elle fera jurisprudence en se prononçant pour la première fois sur le respect de la description circonstanciée des conflits d’intérêt, demandée par l’instruction de l’AMF, dans le rapport de l’expert indépendant.

En attendant, la proposition de loi de nationalisation d’EDF, adoptée en première lecture devant l’Assemblée nationale, va prochainement être débattue au Sénat.