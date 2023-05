Le directeur général de L&G va prendre sa retraite

Legal & General Group (L&G) a annoncé lundi que son directeur général Nigel Wilson prévoyait de quitter ses fonctions pour partir en retraite, après plus d’une décennie à ce poste. Nigel Wilson avait rejoint le groupe d’assurance vie britannique en 2009 en tant que directeur financier et a pris sa tête en 2012. L&G a ajouté avoir entamé le processus de nomination d’un successeur, en considérant des candidats internes et externes. Le dirigeant restera néanmoins en fonction jusqu'à l’arrivée de son successeur en vue de garantir un passage de témoin en douceur. Il est prévu que ce processus prenne environ un an.