Le code Afep-Medef intègre a minima la RSE

Encore une occasion ratée pour le code Afep-Medef. L’enjeu est pourtant de taille : intégrer la responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans la gouvernance des entreprises. Le patronat vient en effet d’annoncer une révision surprise du code pour placer « délibérément la stratégie RSE au cœur des missions du conseil, particulièrement en matière climatique ». Un mouvement déjà bien amorcé par les émetteurs et par les sociétés de gestion, avant même l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations européennes – SFDR (Sustainable Finance Disclosure) et CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – qui vont accentuer les exigences. ETI et PME ont été plus réactives. Dès septembre 2021, le code Middlenext a recommandé de placer la responsabilité sociale et environnementale au cœur des réflexions du conseil d’administration.

Malgré l’urgence, « ces aménagements me semblent très cosmétiques, confie Cédric Lavérie, responsable de la recherche sur la gouvernance française chez ISS. Ils ne vont pas au-delà de ce qu’exige déjà la loi Pacte de 2019. A son habitude, le code intervient en réaction aux évolutions de place et non de manière proactive ». Le code Afep-Medef, « comme ses mises à jour, n’associant pas les investisseurs à sa rédaction et à ses évolutions – une exception française – n’a pour nous qu’un intérêt limité », ajoute Jean-Philippe Desmartin, directeur de l’investissement responsable chez Edram. « L’exigence du code Afep-Medef reste faible et semble davantage suivre ou réagir aux évolutions du marché, reconnaît Charles Pinel, directeur général de Proxinvest. Le principe d’un code qui émane uniquement des émetteurs explique probablement cette situation ».

Application pour les AG 2024

Ces nouvelles recommandations sont applicables au plus tard pour les assemblées générales 2024, statuant sur les comptes 2023. Toutefois le patronat invite les entreprises à faire « leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement ».

Parmi les nouveautés, le code recommande que le conseil détermine les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE, et que la direction générale présente au conseil les modalités de mises en œuvre avec un plan d’actions et un calendrier. En particulier, la stratégie climat doit être assortie d’objectifs précis définis pour différents horizons de temps. Le code recommande au conseil d’examiner chaque année les résultats obtenus et d’adapter si nécessaire le plan d’action ou les objectifs en fonction de l’évolution de la stratégie, des technologies, des attentes des actionnaires et de la capacité économique à les mettre en œuvre.

La stratégie climatique est présentée à l’assemblée générale « au moins tous les trois ans » ou en cas de modification significative. « Cette présentation va plutôt dans le bon sens, ajoute Charles Pinel. Toutefois, nous attendons davantage des sociétés les plus exposées à la transition climatique, avec au moins un vote tous les trois ans sur la politique climatique ». Cependant, le code « élude le sujet du say-on-climate, en ne prévoyant que cette présentation sans vote tous les trois ans, bien en-deçà des attentes du marché, poursuit Cédric Lavérie. C’était pourtant l’occasion de prendre position. Pour éviter une contrainte législative, le patronat tente de déminer le sujet plus que d’améliorer le code et la gouvernance en France ». La position du code laisse sous-entendre ce que pourraient être les propositions du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, qui dévoilera vers le 20 janvier son rapport sur le « say-on-climate ».

Un comité doit travailler en amont la RSE

En outre, le code Afep-Medef recommande que les sujets RSE fassent l’objet d’un travail préparatoire par un comité spécialisé du conseil. En septembre 2021, le code Middlenext demandait déjà la constitution d’un comité RSE et une formation minimale de deux jours par an pour chaque administrateur. Le code Afep-Medef prévoit désormais que les administrateurs « peuvent » bénéficier d’une formation sur les enjeux environnementaux et climatiques. « Au-delà de la formation, si le conseil veut avancer sur les sujets RSE, il serait plus pertinent de lui attribuer un budget afin qu’il puisse faire appel à des experts », suggère Cédric Lavérie. Si l’AMF juge de bonne pratique la nomination d’un référent RSE, le code n’a pas reprise cette idée.

Le code recommande aussi que la rémunération des dirigeants intègre les critères liés à la RSE, avec au moins un critère en lien avec les objectifs climatiques. Selon le baromètre IFA-Ethics &Boards Chapter Zero Francedu mois dernier, 80% des sociétés du SBF 120, dont 95% dans le CAC 40, ont déjà intégré au moins un objectif climat/environnement dans la politique de rémunération court terme ou long terme de leur directeur général. Le code recommande de « privilégier » des critères quantifiables afin de faciliter leur mesure. « Le critère climatique n’est pas nécessairement le plus pertinent pour toutes les entreprises, conclut Cédric Lavérie. D’autant que le code précise que les critères ‘doivent refléter les enjeux sociaux et environnementaux les plus importants pour l’entreprise’. Par défaut, certaines sociétés pourraient se cacher derrière un indicateur climat, pour éviter de s’attaquer aux vrais sujets ».