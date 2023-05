Latécoère annonce une augmentation de capital de 100 millions d’euros

Olivier Baccuzat

« Nos concitoyens, qui se heurtent dans leur quotidien à une lente et inexorable déliquescence de l’école, de l’hôpital et d’infrastructures de transports, sans parler de la dégradation de nombreux services administratifs, désirent plus que jamais de l’efficacité. Et qu’après des décennies où la quantité l’a si souvent emporté sur la qualité, il est temps de privilégier le “mieux” au toujours “plus” »