L’antitrust américain porte plainte contre Amazon pour abus de position dominante

La lutte contre la suprématie des grandes plateformes numériques s’intensifie aux Etats-Unis. A l’issue d’une enquête ayant duré quatre ans, la Federal Trade Commission (FTC), agence américaine en charge de la concurrence, a porté plainte mardi contre Amazon, en considérant que le poids lourd du commerce électronique lésait l’intérêt des consommateurs en pratiquant des prix élevés. Cette action en justice, à laquelle se sont joints 17 Etats américains, accuse le groupe de «stratégies anticoncurrentielles et déloyales» en vue de préserver son monopole sur le commerce en ligne. La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral de Seattle, où se trouve le siège du groupe.

«Amazon exploite le pouvoir qu’elle tire de son monopole pour s’enrichir, tout en faisant monter les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines qui font leurs achats sur sa plateforme et les centaines de milliers d’entreprises qui dépendent d’Amazon» pour commercialiser leurs produits, a indiqué la présidente de la FTC, Lina Khan, citée dans le communiqué de l’agence.

L’agence souhaiterait une vente contrainte de certains actifs

L’antitrust américain juge en outre que la plateforme pénalise les vendeurs qui tentent d’offrir des prix inférieurs à ceux d’Amazon en s’arrangeant pour que les consommateurs peinent à les trouver. L’agence déplore enfin les coûts supplémentaires supportés par les vendeurs en vue d’obtenir un bon référencement, en particulier pour avoir accès au service «Prime» qui permet aux consommateurs d’être livrés dans un délai très court. Pour remédier à ces abus, elle demande à la justice d’émettre à l’encontre du groupe une injonction permanente se traduisant par la vente contrainte de certains actifs.

«La plainte déposée aujourd’hui montre clairement que la FTC s’est radicalement écartée de sa mission de protection des consommateurs et de la concurrence», a de son côté déclaré à la presse David Zapolsky, directeur juridique d’Amazon. Contrairement au régulateur américain, il estime que la politique du groupe a permis de stimuler la concurrence et l’innovation, en offrant également «un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus courts aux clients d’Amazon, ainsi que des opportunités plus importantes pour les nombreuses entreprises qui vendent dans la boutique en ligne d’Amazon». L’action reculait de 3,3% mardi soir après l’annonce de cette plainte. (Avec agences)