Lansdowne a réduit de 25% sa position «short» sur Solutions 30 depuis juin

Le fonds d’investissement britannique Lansdowne Partners a réduit de 24,3% en trois mois la part du capital de la société de services techniques Solutions 30 qu’il vend à découvert, selon plusieurs déclarations transmises à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Selon une déclaration publiée jeudi, Lansdowne Partners vendait 2,52% du capital de Solutions 30 à découvert au 31 août dernier, contre 3,03% au 30 août, 3,16% au 24 août, 3,22% au 2 juillet et 3,33% au 29 juin. Les données fournies par le site néerlandais Shortsell.nl, indiquent que Lansdowne Partners est toujours le fonds spéculatif qui possède la position «short» la plus importante dans le capital de Solutions 30. Le titre Solutions 30 a connu de très fortes variations depuis fin 2020 après la diffusion d’un rapport anonyme accusant la société de malversations et de liens avec le crime organisé.