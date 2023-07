L’AMF hausse le ton contre la confidentialité des avis des juristes d’entreprise

Après l’adoption en première lecture de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, les autorités de contrôle, notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF), sont vent debout. Elles craignent d’être entravées dans leurs travaux de contrôle et d’enquête. Rien n’est encore définitif, puisque le texte passera en commission mixte paritaire (CMP) à l’automne.

Les parlementaires pourraient alors modifier l’article 19 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Avec une demande, inscrire dans la loi «l’inopposabilité de la confidentialité aux autorités publiques ou administratives indépendantes agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction», confie à L’Agefi Maxence Delorme, directeur des affaires juridiques de l’AMF.



Risque d’atteintes aux enquêtes pénales

Si le principe de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise ne suscite pas d’opposition particulière, son champ d’application divise davantage. «C’est une chose d’opposer le ‘legal privilege’ devant les juridictions civiles et commerciales, et une autre devant les autorités de contrôle», précise Maxence Delorme. Le projet de loi actuel interdit l’opposabilité de la confidentialité dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale. «Pourquoi exclure le fiscal et pas les autorités de contrôle ? s’interroge Maxence Delorme. En outre, dissocier le pénal de l’administratif est très artificiel sur le plan juridique et opérationnel».

Dans le cadre de ses enquêtes en matière d’abus de marché, l’AMF mène des investigations sur des faits pouvant conduire à une sanction administrative ou pénale, selon la procédure d’aiguillage vers l’AMF ou le Parquet national financier (PNF). Ainsi, le projet de loi pourrait porter atteinte aux enquêtes du PNF elles-mêmes, car en matière d’abus de marché, elles sont le plus souvent ouvertes après celles menées par l’AMF. «Ces enquêtes pénales seraient privées des documents couverts par le ‘legal privilege’, sauf à ce que des perquisitions soient menées dans des locaux déjà visités par l’AMF, ce qui ne serait pas souhaité par les entreprises elles-mêmes», explique Maxence Delorme.

Le «legal privilege» reste une exception en Europe

Parmi les arguments développés pour justifier ce texte, figure l’attractivité du pays. «La France, par l’absence de toute confidentialité des avis des juristes d’entreprise, se singularise parmi les pays de l’OCDE, précise le gouvernement dans l’exposé des motifs de son amendement adopté le 10 juillet. Cette situation nuit objectivement à l’attractivité de la France : de nombreuses directions juridiques choisissent de s'établir dans des pays qui bénéficient de cette protection». Des arguments repris à l’envi par le lobbying des juristes d’entreprise.

Pourtant, présenter la France comme un pays isolé «est inexact», objective Maxence Delorme. Dans l’Union européenne, seule la Belgique bénéficie d’un «legal privilege» opposable aux autorités de contrôle, sous réserve que le juriste appartienne à l’Institut des juristes d’entreprise. En Espagne, en Italie et en Grèce, la confidentialité est prévue, mais n’est pas opposable au régulateur financier. En Irlande, Pologne, Pays-Bas et Hongrie, la confidentialité est prévue sous réserve que le juriste d’entreprise soit également avocat. Et dans une quinzaine d’Etats de l’Union, dont l’Allemagne, la Suède, le Luxembourg, et le Portugal, la confidentialité des avis du juriste d’entreprise n’existe pas, constate l’AMF. «A notre connaissance, aucune entreprise n’a délocalisé son siège pour le seul motif de profiter d’un ‘legal privilege’», ajoute Maxence Delorme.

A lire aussi:

Une activité répressive qui serait freinée

Or, avec cette réforme, les autorités de contrôle anticipent des risques opérationnels forts sur leur activité répressive. «Nous risquons d’être privés d’informations importantes lors des visites domiciliaires dans le cadre de nos enquêtes, ou des visites sur pouvoirs propres lors des contrôles et enquêtes», anticipe Maxence Delorme.

D’autre part, si l’article 19 stipule la possibilité d’un recours devant le juge des libertés et de la détention, «nous prévoyons un contentieux très lourd, poursuit le directeur des affaires juridiques de l’AMF. Nous avons averti la Chancellerie de ces risques». Enfin, ce «legal privilege» ouvre «un risque de ‘boîte noire’ dans les entreprises, craint Maxence Delorme. Les entreprises pourraient être tentées d’estampiller ‘legal privilege’ des documents non juridiques, en y ajoutant artificiellement quelques éléments de droit, dans le seul objectif de les soustraire à la saisine d’une autorité de contrôle».



Le décret d’application ne pourra pas tout traiter

Des inconnues demeurent, comme la mise en œuvre de ce texte, s’il est adopté en l’état. Le VIII de l’article 19 stipule que les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’Etat, «notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire». En effet, quels documents seront protégés par le «legal privilege» ? Seulement l’avis estampillé en tant que tel ? «Nous craignons que tous les documents soient très largement protégés, y compris les échanges de mail, s’inquiète Maxence Delorme. Le décret ne pourra tout prévoir, et la jurisprudence prendra des années avant de stabiliser les pratiques, comme nous l’avons vu sur le champ du secret de la correspondance des avocats avec leurs clients».

Les débats ne sont donc pas clos. Le lobbying des uns et des autres devrait perdurer dans les prochaines semaines, d’autant que la Chancellerie soutient les juristes d’entreprise et Bercy les autorités de contrôle, confie un proche du dossier.