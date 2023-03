L’Afep confie sa présidence à Patricia Barbizet

Un nouveau visage pour incarner les plus grandes entreprises françaises. Le conseil d’administration de l’Association française des entreprises privées (Afep) a désigné jeudi à l’unanimité Patricia Barbizet pour succéder à Laurent Burelle à compter du 1er juillet 2023.

«Le conseil d’administration de l’Afep, unanime, tient à saluer le rôle de Monsieur Laurent Burelle, président de la Compagnie Plastic Omnium, à la tête de l’association depuis mai 2017, et son action résolue en faveur des grandes entreprises, et le remercie chaleureusement pour son engagement en faveur du développement de la compétitivité de l'économie française», souligne l’Afep dans un communiqué.

Une figure des cercles patronaux

Patricia Barbizet est une habituée des cénacles patronaux. Administratrice de plusieurs grands groupes – notamment Pernod Ricard, CMA-CGM et Arcelor Mittal au compter de juillet prochain en cas d’approbation des actionnaires de l’aciériste –, elle a aussi longtemps cheminé aux côtés de la famille Pinault, chez Artemis et en tant que vice-présidente de Kering.

«Elle a déjà siégé au conseil de l’Afep, de 2014 à 2018, comme mandataire social, représentant d’une entreprise adhérente de l’association», rappelle l’Afep qui réunit 117 des plus grandes entreprises françaises.

Aujourd’hui présidente-fondatrice de Temaris et Associés, une société d’investissement en technologie et innovation, son arrivée à la présidence de l’Afep se traduire par un jeu de chaises musicales. Elle mettra en effet un terme le 1er juillet à ses fonctions de présidente du Haut Comité de gouvernement d’entreprise (HCGE), chargé de veiller à la bonne application du code Afep-Medef, une fonction qu’elle exerce depuis 2018, et de présidente du comité de surveillance des Investissements d’avenir.