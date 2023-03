Le marché applaudit Plastic Omnium pour sa génération de trésorerie

Plastic Omnium est à la fête ce mercredi sur la cote parisienne. L’action réalise une des meilleures performances de l’indice SBF 120, alors que l'équipementier automobile a généré l’an passé un flux de trésorerie disponible nettement supérieur aux prévisions des analystes. Vers midi, le titre progressait de 3,8%, à 17,33 euros. L’ampleur des flux de trésorerie a constitué «le point fort» de la publication des résultats de Plastic Omnium au titre de 2022, considère TP ICAP Midcap.

L’an passé, l’industriel contrôlé par la famille Burellea dégagé un flux de trésorerie disponible de 243 millions d’euros, dépassant significativement les montants de 140 millions d’euros visé par les dirigeants et de 151 millions d’euros attendu par les analystes. Cette performance reflète un contrôle strict des dépenses d’investissement et du besoin en fonds de roulement, souligne Oddo BHF dans une note envoyée à ses clients.

Malgré les nombreuses acquisitions réalisées par Plastic Omnium l’an passé, son taux d’endettement reste ainsi sous contrôle, estiment les analystes. Au 31 décembre 2022, la dette nette s'élevait à 1,67 milliard d’euros, représentant quasiment deux fois le niveau affiché un an auparavant et 1,9 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) du dernier exercice.

Mais ce multiple paraît raisonnable, selon les analystes, alors que Plastic Omnium a investi l’an passé 927,5 millions d’euros pour acquérir AMLS Osram, Varroc Lighting Systems, ACTIA Power et racheter les minoritaires de HBPO. Au 31 décembre 2021, le ratio dette nette sur Ebitda ressortait à 1,1. A fin 2022, Plastic Omnium disposait de 2,3 milliards d’euros de liquidités, dont 410 millions d’euros de trésorerie disponible et 1,9 milliard d’euros de lignes de crédit confirmées et non tirées, d’une maturité moyenne de trois ans.

Un effort pour les actionnaires

Cette situation de trésorerie maîtrisée permet à Plastic Omnium de choyer ses actionnaires. Le conseil d’administration proposera lors de l’assemblée générale du 26 avril prochain le versement d’un dividende de 0,39 euro par action au titre de l’exercice 2022, supérieur au coupon de 0,31 euro par titre attendu par TP ICAP Midcap et au dividende de 0,28 euro par action payé au titre de 2021.

Plastic Omnium s’apprête ainsi à distribuer à ses actionnaires 34% du bénéfice net dégagé en 2022 par l’entreprise, contre un taux qui se situe d’habitude entre 20% et 25%, apprécie Oddo BHF. A la clé un rendement de l’ordre de 2,2%.