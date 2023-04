L’activiste Third Point est présent au capital de Vivendi

Un nouveau fonds activiste entre dans le dossier Vivendi. En plus de Bluebell, l’américain Third Point est également présent au capital du groupe de médias et de divertissement, révèle Bloomberg. La taille de sa position n’est pas connue, l’agence de presse parlant toutefois d’une part «substantielle». Elle aurait été constituée il y a plusieurs mois déjà. Third Point n’a pas souhaité commenter auprès de Bloomberg. L’annonce de la présence du fonds de Daniel Loeb au capital de Vivendi intervient alors que plusieurs voix se sont récemment élevées pour critiquer les modalités du projet de scission d’Universal Music Group à la Bourse d’Amsterdam. Cette scission sera soumise au vote de l’assemblée générale de Vivendi le 22 juin prochain.