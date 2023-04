L’activisme responsable, une des conditions de la performance financière, environnementale et sociale

Catherine Berjal et

Anne-Sophie d’Andlau, cofondatrices du fonds CIAM

Face à la montée en puissance des exigences de la société civile en matière d’ESG (critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, NDLR), les Etats et acteurs publics ont accéléré la recherche de définitions claires et lisibles pour une finance responsable. Un des horizons les plus pressants est aussi le plus précis : atteindre la neutralité carbone en 2050 pour limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2°C, suivant l’Accord de Paris.

Les entreprises ont à leur disposition des outils d’aide à la décision ESG, dont certaines initiatives telles que les Science Based Targets qui ont pour but de les aider à déterminer un parcours de réduction de leurs émissions de carbone. La Task Force on Climate-related Financial Disclosure pousse également les entreprises à mieux identifier, quantifier et gérer les risques climatiques. Le coût du carbone devient ainsi un curseur pour les entreprises : Danone mesure le bénéfice net par action ajusté de ce coût, Veolia l’utilise pour arbitrer la prise de décisions stratégiques.

La finance s’est aussi saisie du sujet. Investisseurs et gestionnaires d’actifs utilisent des outils pour mesurer et pour aligner leurs portefeuilles d’actifs sur l’objectif de l’Accord de Paris. Par exemple, la méthodologie Pacta a pour but d’évaluer le niveau de compatibilité des investissements d’un portefeuille financier avec des scénarios climatiques. Les entreprises moins bien notées par les providers ESG, CDP ou autres sont déjà exclues des portefeuilles d’investissement ESG, les écartant des flux financiers et créant de ce fait une pression baissière sur leur cours de Bourse.

Cependant, dans la diversité des modes de calcul des critères ESG, le risque de greenwashing est important, comme le démontrera peut-être l’enquête lancée contre DWS, deuxième plus grand gestionnaire d’actifs en Europe. Pourtant, il existe des outils, certes délicats à utiliser mais suffisamment clairs, qui permettent de mettre en place des stress tests ou une Climate Value-at-Risk afin de quantifier l’impact financier des émissions des gaz à effet de serre d’aujourd’hui et de demain sur la valorisation des entreprises. Si de tels outils peuvent aussi afficher de très hauts niveaux d’exigence et être difficiles à suivre pour des entreprises (comme le calcul des émissions indirectes, en amont et en aval ou scope 3), ils permettent de positionner une société par rapport aux autres.

Car à l’arrivée de l’échéance 2030, l’impact des émissions carbone sera de plus en plus coûteux pour chaque société et celles qui auront pris du retard seront détruites par les pénalités. A l’inverse, celles qui auront pris les mesures du changement, notamment en investissant dans la R&D, sortiront vainqueurs.

L’enjeu pour un financier est donc simplement de ne pas choisir les perdants de demain. L’ESG est alors au cœur

à la fois de la stratégie d’investissement et de celle des entreprises. Cette sélection par les risques ESG, notamment « carbone », est inéluctable et c’est le rôle d’un activiste responsable que de pousser les entreprises à plus de transparence, plus d’alignement et plus d’actions pour le monde de demain.

L’activisme responsable n’est pas court-termiste tout en assumant rechercher la performance. Il est convaincu néanmoins que performance et ESG sont liés. Une place ou un système financier qui chercherait à limiter l’activisme responsable laisserait le terrain à d’autres acteurs tels que certaines ONG, qui prônent une « greenification », quoi qu’il en coûte, même au prix de décisions brutales à l’impact financier très lourd sur l’entreprise.

Finalement, pour qu’une entreprise évolue, peut-elle se dispenser d’une gouvernance sans faille qui intègre des contre-pouvoirs importants afin que les décisions stratégiques en rupture avec le monde d’avant puissent être prises rapidement et s’avèrent payantes sur du long terme ? Ne faut-il pas pousser les dirigeants, salariés, actionnaires et parties prenantes à prendre conscience des enjeux de ces changements sociétaux ?

C’est le rôle de l’activisme responsable : saisir les outils disponibles pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre nécessaire de leurs engagements. Et c’est peut-être la réponse à l’interrogation de Robert Amstrong qui se demandait dans les colonnes du Financial Times, en s’appuyant sur les propos de Tariq Fancy, l’ancien chief investment officer de BlackRock sur l’ESG, comment les marchés financiers pouvaient jouer un rôle efficace dans cette résolution des problèmes ESG, alors même qu’aucun cadre légal n’est clairement défini à ce stade.