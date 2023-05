La vente de Center Parcs fait bondir Pierre & Vacances en Bourse

Non, tous les Center Parcs n’appartiennent pas au français Pierre & Vacances. Six de ces villages vacances construits autour d’une bulle tropicale sont entre les mains du fonds de capital investissement canadien Brookfield. Ils sont tous situés au Royaume-Uni et en Irlande et, selon le Financial Times, ils sont à vendre.

Le quotidien britannique évoque une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards de livres (4,6 à 5,7 milliards d’euros), dont 4,1 milliards pour les cinq parcs britanniques selon une évaluation indépendante basée uniquement sur le parc immobilier. Ces actifs avaient été acquis auprès de Blackstone pour environ 2,4 milliards de livres en 2015.



Modèles économiques différents

En réaction à ces informations, Pierre & Vacances a bondi de 6,6% en Bourse le 15 mai et l’action gagnait encore près de 3% mardi dans l’après-midi. Une flambée de plus de 10% en deux jours qui s’explique sans doute par l’ampleur des valorisations retenues pour les six Center Parcs britanniques.

Pierre & Vacances, qui en compte 29 dans plusieurs pays d’Europe, affiche une capitalisation boursière inférieure à 900 millions d’euros, bien loin des milliards évoqués pour les centres de Brookfield.

Les Center Parcs des deux groupes ne sont certes pas comparables. Ainsi, le fonds canadien détient les actifs immobiliers alors que Pierre & Vacances est, dans la majorité des cas, seulement exploitant, la propriété revenant à des particuliers et à des investisseurs institutionnels. Mais l’écart de valorisation et surtout sa forte progression depuis 2015 rassure sur le potentiel des activités du groupe français. Arnaud Despre, analyste chez Portzamparc, estime que l’opération, si elle se confirme, «serait surtout rassurante pour les détenteurs des murs Center Parcs et constituerait aussi un bon marqueur de valorisation pour de potentiels futurs investisseurs».

Restructuration

Fortement pénalisé par la crise sanitaire, le géant du tourisme a subi une lourde restructuration financière en 2022 qui a vu ses créanciers, dont Alcentra, Fidera et Trusteam, prendre le contrôle de l’entreprise. Depuis le début de l’année, le groupe reprend des couleurs en Bourse. Son action a bondi de plus de 50% en cinq mois.

La présentation d’un nouveau plan stratégique, qui prévoit notamment une hausse de l’excédent brut d’exploitation (ebitda) ajusté de près de 80% à horizon 2026, semble avoir convaincu les investisseurs. Le 18 avril, les dirigeants ont en outre relevé leur objectif annuel d’Ebitda ajusté de 105 à 130 millions d’euros. Mais le chemin de la rédemption boursière sera long. Malgré son récent rebond, le titre Pierre & Vacances abandonne encore 62% en trois ans et 80% en cinq ans.