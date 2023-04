La valorisation des projets miniers recèle de nombreux écueils

Les multiples aléas entourant les projets miniers rendent leur évaluation financière très délicate. Différentes campagnes de reconnaissance et de sondages permettent d’estimer le potentiel d’un gisement qui correspond à des ressources. Ces dernières ne sont pas exploitables en totalité en raison des caractéristiques propres à chaque site minier. En fonction du degré de confiance dans l’information géologique disponible, on parlera de ressources «potentielles», «indiquées» et «mesurées».

La part exploitable de ces ressources représente des réserves. L’évaluation de ces réserves tient compte de paramètres techniques et économiques conjugués à des critères réglementaires, sociaux et environnementaux. La protection de l’environnement, facteur de plus en plus important, inclut la période qui suivra la phase d’extraction.

«En fonction des types de minerais, l’écart entre les ressources et les réserves varie entre 30% et 70%», relève Pierre Epinoux, directeur technique (chief technical officer) d’Eramet. Il peut en outre s’écouler plus de 15 ans entre la découverte d’un gisement et le début de son exploitation. «Afin d’éviter la perpétuation de scandales découlant d’annonces de ressources et de réserves parfois largement surestimées dans le passé, des normes internationales ont été mises en place pour protéger les investisseurs sur la valorisation des nouveaux projets», poursuit le dirigeant. Les deux principaux documents utilisés sont le code minier canadien et son homologue australien. «Eramet se fonde sur le code australien, nommé JORC, élaboré en 1989 et actualisé à plusieurs reprises depuis lors», précise-t-il.

A lire aussi:

Le degré de concentration du minerai est un paramètre clé

«Les groupes miniers attendent, le plus souvent, d’être sûrs que les ressources identifiées sont réellement exploitables avant de communiquer sur leur projet», explique à L’Agefi Auguste Deryckx, analyste financier chez Kepler Cheuvreux. «Influant sur le niveau des investissements, les coûts d’extraction et de traitement, la concentration du minerai est un paramètre clé pour déterminer la rentabilité d’un projet», souligne-t-il. Il existe deux types de coûts de production dans le secteur. Les «cash costs» (coûts directs), liés à l’exploitation du gisement, englobent les charges salariales, le processus de production, les coûts énergétiques et logistiques. Les «all-in sustaining costs» (coûts globaux) comprennent aussi les dépenses de développement et d’exploration, ainsi que les frais administratifs.

La mise en œuvre de ces projets d’exploration entraîne des risques financiers significatifs compte tenu de la forte intensité capitalistique du secteur. Le ratio capitaux empruntés/capitaux propres est donc important pour évaluer la solvabilité des entreprises minières. Le recours à des partenariats permet néanmoins à certaines sociétés de remédier à une solidité bilancielle insuffisante. «Sur le marché du lithium, où la demande est supérieure à l’offre, de nombreux développeurs de projets spécialisés cherchent aujourd’hui des financements et/ou des partenaires», relève Auguste Deryckx.

Des modèles d’affaires variables selon les entreprises

Les modèles d’affaires des entreprises minières ne sont de surcroît pas homogènes. «Eramet se concentre plus sur l’amont de la chaine de valeur, avec trois minerais vendus sous forme de produits peu transformés, quand Imerys commercialise environ 200 produits issus d’une trentaine de minerais», constate l’analyste.

Les investissements élevés qui caractérisent un projet minier obligent aussi à prendre en compte d’autres facteurs comme la difficulté d’accès au gisement ou une instabilité politique qui auront un impact sur le coût de financement du projet. Les créanciers et les actionnaires de l’entreprise exigeront en effet dans ce cas de figure une rentabilité des capitaux investis bien plus importante. Dans sa forme extrême, la matérialisation du risque politique peut se traduire par une expropriation qui privera l’entreprise de toute recette issue de ce gisement.

A contrario, la découverte de métaux annexes (cobalt + nickel, zircone + titane) au sein d’un même gisement contribuera à augmenter la valeur des produits commercialisés.

La rentabilité d’un gisement sera également influencée par les progrès technologiques qui s’appliquent aux procédés d’extraction ou au retraitement des résidus industriels (scories) vendus à d’autres secteurs d’activité, sans oublier l’apport du numérique dans l’analyse des données géologiques. Certains gisements considérés comme épuisés pourront de ce fait tirer parti d’une révision à la hausse de leur potentiel, ce qui permettra d’allonger leur cycle d’exploitation généralement compris entre 20 et 30 ans. En matière de valorisation financière, «la méthode des cash-flow actualisés (DCF) semble ainsi la plus fiable pour valoriser au mieux le potentiel d’une entreprise minière», conclut Auguste Deryckx.