La stratégie de Disney dans le streaming commence à porter ses fruits

Pénalisé depuis plusieurs trimestres par l’essoufflement du marché du streaming, Disney a révélé des éléments encourageants à l’occasion de la publication de ses comptes trimestriels.

Entre avril et juin, le chiffre d’affaires du groupe a grimpé de 4%, à 22,3 milliards de dollars, et son profit net par action excluant des éléments exceptionnels a reculé de 1,09 à 1,03 dollar. Disney a surtout divisé par deux, à 512 millions de dollars, la perte de son pôle «Direct-to-consumer» qui regroupe ses activités de streaming Disney+, Hulu et ESPN+ dans le sport.

Malgré une légère érosion aux Etats-Unis, Disney+ (hors Hotstar) a gagné 0,8 million d’abonnés au global pour atteindre 105,7 millions, tout en augmentant son revenu moyen par utilisateur de 2%, à 6,58 dollars. Son service en Inde, Hotstar, a en revanche continué à subir une fuite de ses abonnés (-12,5 millions) en raison de la perte de droits de diffusion dans le cricket. Le revenu moyen de Hotstar reste très bas, à 0,59 dollar par utilisateur.

Sur un an, les revenus de la branche «Direct-to-consumer» ont progressé de 0,4 milliard de dollars pendant que ses dépenses reculaient de 0,1 milliard. Le directeur général, Robert Iger, revenu aux manettes fin 2022, a indiqué que son groupe était bien parti pour dépasser son objectif de réduction de coûts de 5,5 milliards de dollars.

Hausses de prix

Des évolutions en ligne avec la stratégie des dirigeants qui privilégient désormais l’amélioration de la rentabilité à la croissance des volumes dans le streaming. Parallèlement à la publication de ses comptes intermédiaires, Disney a d’ailleurs annoncé des hausses de tarifs aux Etats-Unis dès octobre prochain. Disney+ passera de 11 dollars par mois à 13,99 dollars et Hulu grimpe de 3 dollars, à 17,99 dollars. Les offres avec publicité restent inchangées. Robert Iger a en outre indiqué qu’il prévoyait de s’attaquer au sujet des mots de passe partagés entre plusieurs utilisateurs. Les initiatives prises par son concurrent Netflix sur cette problématique lui ont permis de gagner de nombreux abonnés ces derniers mois.

En réaction à ces annonces, l’action Disney a ouvert en hausse de 3% à la Bourse de New York jeudi. L’amélioration des performances du streaming semble rassurer les investisseurs, mais le chemin pour regagner leur confiance sera encore long. Le titre perd plus de 50% sur son pic de mars 2021 et il est stable depuis le début de l’année alors que Netflix s’est repris de 45% sur la période. Les dirigeants devront tôt ou tard remettre un peu plus le curseur sur la croissance de la base d’abonnés s’ils veulent retrouver toutes les faveurs du marché.

