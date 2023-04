La SEC désavoue Amazon sur une question de gouvernance sociale

Amazon ne pourra échapper à un débat sur la gestion de ses ressources humaines. Pressé par l’investisseur activiste britannique Tulipshare de s’expliquer sur ses pratiques sociales dans ses entrepôts, le leader mondial de la distribution en ligne avait demandé au gendarme boursier américain (SEC) de ne pas soumettre au vote de ses actionnaires une résolution allant dans ce sens lors de son assemblée générale (AG) annuelle prévue le 25 mai. Le groupe fondé par Jeff Bezosestimait que ce sujet faisait partie intégrante de ses activités courantes. Mais le régulateur boursier, de plus en plus attentif aux questions de gouvernance sociale depuis l’automne dernier, a jugé dans une lettre en date du 6 avril que cette motion «transcende les affaires ordinaires de l’entreprise» et a en conséquence rejeté la requête du distributeur.

La résolution a été déposée au nom de Thomas Dadashi Tazehozi, un actionnaire ayant acheté ses titres via la plateforme d’investissement de Tulipshare. Elle invite le groupe numérique à diligenter un audit indépendant sur les conditions de travail de ses salariés. C’est la première fois que les actionnaires d’Amazon pourront s’exprimer sur une question ayant suscité de nombreuses critiques ces dernières années. Lancée en juillet 2021, la start-up Tulipshare a pour objectif de donner davantage de pouvoir aux investisseurs particuliers face aux conseils d’administration de grands groupes. La société londonienne a bouclé en fin d’année une levée de fonds de 10 millions de dollars (9,2 millions d’euros) pour financer des campagnes activistes qui ont également ciblé Apple.

Des objectifs de performance inatteignables

«Cela forcera finalement Amazon à mener des actions concrètes pour améliorer significativement les conditions de travail et les cadences imposées aux employés de ses entrepôts», a indiqué Tulipshare pour expliquer le dépôt de cette motion. Alors que le distributeurestime «fournir des conditions de vie au travail sûres et positives», la plateforme activiste constate une montée des blessures professionnelles au sein du groupe et elle épingle la fixation d’objectifs de performance inatteignables. Une résolution séparée sur la santé au travail des salariés d’Amazon, présentée par un groupe d’investisseurs incluant le fonds américain Domini Impact Equity Fund, n’a en revanche pas été avalisée par la SEC.

Ces controverses interviennent dans un contexte social tendu pour le groupe de commerce en ligne qui compte plus de 800.000 salariés outre-Atlantique. Voici dix jours, les employés d’un entrepôt new-yorkais ont voté à 55% en faveur de la création d’un syndicat, une première dans l’histoire de l’entreprise aux Etats-Unis. «Nous sommes déçus par le résultat de l'élection à Staten Island car nous pensons qu’une relation directe avec la société est meilleure pour nos employés», avait alors déclaré la direction d’Amazon.

Des élections syndicales contestées

Dans un recours déposé auprès du National Labor Relations Board (NLRB), la commission nationale des relations de travail, Amazona accusé jeudi dernier ce syndicat local, nommé Amazon Labor Union, d’avoir proféré des menaces à l’encontre des employés pour qu’ils se prononcent en faveur de la mise en place d’une organisation syndicale. Un avocat du syndicat a qualifié cette affirmation de «tout à fait absurde».

Dans un autre entrepôt du groupe situé en Alabama, le syndicat Retail, Wholesale and Department Sore Union cherche de son côté à annuler les résultats d’une élection ayant abouti au rejet de la formation d’une section syndicale lors d’un vote par correspondance clos en mars. «Nous déposons des recours sur le comportement d’Amazon lors de cette élection, qui comprend d’innombrables tentatives d’intimidation des travailleurs, allant même jusqu’à licencier et suspendre les personnes ayant soutenu le syndicat», a déclaré jeudi Stuart Applebaum qui préside ce syndicat.