La rentabilité de BioMérieux déçoit, le titre recule

BioMérieux a annoncé une baisse plus marquée que prévu de sa rentabilité au premier semestre. Le résultat opérationnel courant contributif du spécialiste du diagnostic in vitro est ressorti à 291 millions d’euros sur la période, en repli de 9,5% en données publiées.

La marge opérationnelle correspondante a reculé à 16,5%, contre 19,4% un an plus tôt. Selon un consensus fourni par la société, le résultat opérationnel courant contributif était attendu à 303 millions d’euros et la marge opérationnelle correspondante à 17,3%. La rentabilité du groupe familial a été notamment affectée par une hausse des dépenses marketing et croissance des charges salariales. Le bénéfice net a plongé de 29,1% sur les six premiers mois de l’année, à 162 millions d’euros.

Entre 8% et 10% de croissance

BioMérieux a néanmoins confirmé ses objectifs annuels. Les dirigeants continuent de tabler, hors panels respiratoires, sur une croissance organique, soit à périmètre et changes constants, du chiffre d’affaires comprise entre 8% et 10% cette année. Ils visent également une croissance organique totale du chiffre d’affaires comprise entre 4% et 6% en 2023, tandis que le résultat opérationnel courant contributif, qui n’inclut pas les amortissements et les dépréciations d’actifs incorporels liés aux acquisitions, devrait être compris entre 600 millions et 630 millions d’euros aux taux de change prévisionnels.

«BioMérieux a réalisé un premier semestre 2023 satisfaisant, en ligne avec ses objectifs, témoignant de la pertinence de son offre produit pour soutenir la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne», a commenté le nouveau directeur général de BioMérieux, Pierre Boulud, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 1,77 milliard d’euros, en croissance de 6,8% en données publiées et de 8,3% sur une base organique. Hors panels respiratoires, les ventes affichent une progression organique de 11%, légèrement supérieure à l’objectif annuel de croissance de 8% à 10%. Sur le seul deuxième trimestre, les ventes totales de BioMérieux ont grimpé de 9,2% en données organiques, à 864,3 millions d’euros.

En réaction à cette publication, l’action du groupe reculait de plus de 2% vendredi matin à la Bourse de Paris et figurait parmi les plus fortes baisses de l’indice SBF 120.

