La réforme du marché électrique allemand fait face à des défis majeurs

En lançant lundi une consultation publique sur la réforme de son marché de l’électricité, l’Allemagne veut recueillir le maximum de contributions en vue d’atteindre son objectif de décarbonation d’ici à 2030. A cette échéance, Berlin a prévu une consommation électrique assurée à 80% par des fermes éoliennes et photovoltaïques, contre une proportion de 50% à l’heure actuelle. «Nous ferons l’essentiel du travail nécessaire en 2023», a déclaré le ministre de l’Economie, Robert Habeck, en ajoutant que les conclusions principales des discussions avec l’ensemble des parties prenantes seront présentées cet été. Les conclusions finales seront dévoilées dans un second rapport l’hiver prochain.

En raison de l’abandon programmé du nucléaire et du charbon, le gaz jouera un rôle clé dans la transition énergétique outre-Rhin et le gouvernement fédéral dévoilera d’ici à la fin du premier trimestre les détails de sa stratégie visant à stabiliser son système électrique via des enchères afférentes à l’offre et la demande de gaz. A plus long terme, l’objectif est de remplacer ce combustible fossile par l’hydrogène vert. «La création d’une production électrique de base alternative représentera un défi spécifique», a souligné Robert Habeck, d’autant plus qu’elle s’accompagnera d’une hausse de la demande découlant de l’électrification du secteur automobile et du recours aux pompes à chaleur.

Une reconfiguration des infrastructures sera indispensable pour remédier au déséquilibre géographique actuel entre les zones de production et de consommation électrique du pays et répondre à une production de plus en plus décentralisée. «L’électricité renouvelable doit être utilisée localement au lieu de servir de variable d’ajustement en raison de la congestion des réseaux», a estimé le ministre issu du parti écologiste. La fourniture d’électricité devra en outre être sécurisée à un prix le plus raisonnable possiblepour le consommateur final.

Prônant le pragmatisme pour cette réforme. Samuel Alt, responsable de la politique énergétique chez Siemens Energy, estime que l’Allemagne «devra tirer profit des expériences étrangères pour éviter de perdre du temps». Il relève que le Royaume-Uni a mis en place un marché de capacité depuis 2014 pour favoriser le développement des sources renouvelables. A cet égard, les incitations fiscales proposées par les Etats-Unis «sont une option très intéressante», affirme de son côté Daniel Hoelder, qui occupe un poste similaire chez BayWa r.e., un fournisseur d’énergie verte.