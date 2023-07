La protection des avis du juriste d’entreprise ne fait pas l’unanimité

Aujourd’hui 18 juillet aura lieu le vote solennel à l’Assemblée nationale sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, à l’issue de la première lecture. Parmi les dispositions phares figure la reconnaissance en droit français de la confidentialité in rem des consultations des juristes d’entreprise. Un «grand progrès pour l’Etat de droit, pour l’intérêt général et la prévention des infractions et de la fraude dans notre pays et en Europe», se sont félicités l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), l’Association nationale des juristes de banque (ANJB) et le Cercle Montesquieu, dans un communiqué.

Si le texte voté en première lecture par le Sénat introduisait cette confidentialité pour les seuls avis juridiques destinés à «assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité», un amendement du gouvernement adopté par l’Assemblée nationale a élargi cette confidentialité à toutes les consultations juridiques. «La suppression de la limitation du périmètre à la seule conformité, clarifie l’application du texte en évitant toute interprétation», se félicite Hortense de Roux, avocate associée chez Ashurst.

Ce legal privilege s’applique sous réserve que le juriste d’entreprise soit titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent, et qu’il «justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie». Le décret d’application «devra préciser le contenu de ces obligations de formation», ajoute Hortense de Roux.

La France est «un des derniers pays en Europe et dans l’OCDE à ne pas protéger les avis juridiques dans l’entreprise, rappelle Jean-Philippe Gille, président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE). Le ‘legal privilege’ à la française est un compromis adapté à l’écosystème juridique du pays. Il porte seulement sur les matières civile, commerciale et administrative. Nous ne touchons ni au fiscal ni au pénal.»

Les avocats craignent un affaiblissement de leur secret

Dans l’exposé de son amendement, le gouvernement mettait en évidence le paradoxe des juristes d’entreprise : mettre en œuvre des obligations de conformité et alerter les dirigeants sur les risques juridiques, tout en évitant le risque d’auto-incrimination de leur entreprise. «Nous ne pouvons pas faire des juristes, des délateurs», martèle Jean-Philippe Gille. Le gouvernement justifie aussi l’instauration de ce legal privilege au nom de l’attractivité de la France. «Ce texte a été longuement préparé à l’initiative de la Chancellerie et en concertation avec les représentants des avocats, poursuit Jean-Philippe Gille. Ces derniers ont clairement mentionné la ligne rouge de la création d’une profession réglementée. Cette ligne rouge a été respectée.»

En dépit de réunions communes à la Chancellerie, de l’audition des représentants des juristes d’entreprise par le Conseil national des barreaux (CNB) et la Conférence des bâtonniers, et d’engagements écrits des trois associations des juristes d’entreprise adressés officiellement aux organisations des avocats, le CNB s’est opposé dans un avis du 4 juillet à «la reconnaissance d’un privilège de confidentialité (legal privilege) couvrant les avis, consultations et correspondances émis par les juristes d’entreprise au sein de celle-ci, qui aboutirait à la création d’une nouvelle profession réglementée et à l’affaiblissement du secret professionnel de l’avocat au préjudice des entreprises et des particuliers». Le débat n’est donc pas clos. «Mais la position des avocats passe mal chez les juristes d’entreprise qui la considèrent comme une volte-face par rapport au travail engagé ensemble, explique Jean-Philippe Gille. Autant l’expression d’une inquiétude et la demande de garanties nous ont toujours semblé légitimes, autant une attitude de refus concernant un texte qui augmente la protection juridique des entreprises ne peut générer que de l’incompréhension.»

Des autorités indépendantes qui s’inquiètent pour leurs enquêtes

Du côté des autorités indépendantes (AMF, ACPR, Autorité de la concurrence….), monte une plainte : leur travail d’enquête serait rendu plus difficile. «Le juriste interne ne fait qu’une analyse des faits, comme pourrait le faire un avocat, à la direction de l’entreprise, rappelle Hortense de Roux. Les enquêteurs pourront poursuivre leur travail. Déjà aujourd’hui, dans le cadre d’une enquête européenne, des traitements différents peuvent être appliqués d’un pays à l’autre dans le respect du droit national, qui régit les enquêtes».

Les enquêtes «ne seront pas entravées, assure Jean-Philippe Gille. Les autorités continueront à avoir un libre accès à toutes les autres pièces et communications au sein des entreprises. Considérer que nos consultations seraient le siège des infractions, c’est sous-entendre que les juristes d’entreprise seraient des délinquants. Cela finit par être insultant pour les 20.000 professionnels qui s’efforcent chaque jour de renforcer la conformité au sein de l’entreprise Par ailleurs, il est possible aux autorités d’obtenir la levée de la confidentialité devant le juge». Le président de l’AFJE explique avoir pris soin de rencontrer toutes les autorités administratives indépendantes, mais aucune n’a su expliquer clairement en quoi le legal privilege constituerait une difficulté insurmontable alors que les autorités des autres pays l’intègrent parfaitement.

L’adoption du legal privilege «va renforcer l’efficacité de la loi et la prévention des risques de fraudes, se réjouit Jean-Philippe Gilles, s’étonnant que les autorités administratives indépendantes «n’encouragent pas en réalité la diffusion du droit dans l’entreprise, mais semblent s’attacher davantage à une culture de la sanction qu’à celle de la prévention… ».

Une profession révélée au grand public

Malgré ces tensions, le débat sur la confidentialité des avis des juristes a déjà eu deux mérites : «révéler au grand public la profession de juriste d’entreprise, et fédérer les associations de juristes», se félicite Jean-Philippe Gille. «La confidentialité est un outil qui va obliger les juristes d’entreprise à élever leur niveau de jeu. L’AFJE, le Cercle Montesquieu et l’ANJB, vont les y aider en relation étroite avec la Chancellerie», ajoute-t-il.

Sous réserve de l’absence de modification du texte en commission mixte paritaire, attendue en octobre prochain, dès l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises françaises seront «mieux protégées dans le cadre de la compétition économique mondiale, les programmes de conformité pourront être mis en place dans l’intérêt général sans risque d’auto-incrimination de l’entreprise. L’attractivité de la place de droit française en sera substantiellement renforcée», conclut le communiqué des associations de juristes.