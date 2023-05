La pression monte sur la stratégie climat de TotalEnergies avant l’AG

Après Shell la semaine dernière, c’est au tour de TotalEnergies de voir une résolution dissidente obtenir un soutien de poids. L’une des principales agences de conseil en vote de la place, ISS, a indiqué le 15 mai qu’elle recommandait aux actionnaires du pétrolier de voter en faveur du texte déposé par l’activiste climatique Follow This et 17 investisseurs, dont Edmond de Rothschild AM, La Banque Postale AM, Sycomore AM ou encore le fonds de pension néerlandais PGGM, représentant 1,4% du capital.

Cette résolution consultative demande à TotalEnergies d’aligner entièrement ses objectifs en matière de baisse des émissions de CO2 sur l’accord de Paris. Sur ce thème, elle pointe l’absence d’ambitions à horizon 2030 au niveau du scope 3, c’est-à-dire de l’ensemble des émissions du groupe y compris celles, indirectes, dues à la consommation des produits qu’il vend. TotalEnergies vise bien la neutralité carbone sur cet indicateur en 2050, mais ne promet aucune baisse de ses émissions d’ici à la fin de la décennie. Le conseil d’administration de l’entreprise a recommandé à ses actionnaires de voter contre la résolution de Follow This, estimant qu’elle serait «contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients».

Choix différents

La décision d’ISS de soutenir le texte est d’autant plus signifiante que le spécialiste du conseil en vote s’était précédemment opposé à des résolutions similaires déposées par Follow This aux assemblées générales de Shell et de BP, tout en reconnaissant leurs mérites. Cette fois, la caractéristique non contraignante du texte a convaincu le proxy de se positionner contre l’avis du conseil d’administration.

«La proposition est consultative et ne porte pas atteinte à la prérogative du conseil d’administration (telle que reconnue par la société elle-même) de définir et de mettre en œuvre la stratégie de la société», indique ISS dans sa note. «Le fait que la résolution sur le climat ait été déposée par Follow This et une coalition de 17 investisseurs, dont beaucoup sont des clients d’ISS, a peut-être contribué à ce revirement», analyse pour sa part Follow This dans un communiqué.

ISS apporte en revanche son soutien, avec certaines réserves, à la résolution déposée par le conseil d’administration et visant à valider les progrès de TotalEnergies en matière de développement durable. Un choix apparemment contradictoire qui ne choque pas Tarek Bouhouch, responsable France de Follow This: «Nous comprenons que des investisseurs puissent voter à la fois notre résolution et ce texte qui se prononce sur les réalisations et non sur les objectifs. Nous craignons néanmoins qu’une approbation massive ne soit interprétée comme une validation de la stratégie climat du groupe».

L’assemblée générale de TotalEnergies, qui se tiendra le 26 mai, promet donc d’être agitée. Elle pourrait aussi réserver quelques surprises si beaucoup d’investisseurs décidaient de se rallier à la position d’ISS et Follow This.