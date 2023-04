La présidente du directoire de ThyssenKrupp jette l’éponge

La pression sur Martina Merz était sans doute devenue trop forte. Payant le prix des retards et revirements enregistrés dans la réorganisation de ThyssenKrupp, la présidente du directoire du conglomérat allemand a fait savoir lundi qu’elle avait l’intention de démissionner. «Martina Merz a pris les rênes du groupe pour une mission difficile dans une période troublée et elle a depuis lors lancé son processus de transformation fondamentale avec un engagement et une expertise remarquables», a commenté le président du conseil de surveillance, Siegfried Russwurm, cité dans un communiqué.

Sans fournir les raisons précises de ce départ, ThyssenKrupp a simplement indiqué que la décision de résilier son contrat de travail avait été prise d’un commun accord, alors que son mandat courait jusqu’en 2028. Cette annonce inattendue a fait chuter l’action ThyssenKrupp qui a terminé la séance sur un repli de 13% à 6,35 euros à la Bourse de Francfort.

Depuis son arrivée aux commandes du groupe en octobre 2019, les principaux faits d’armes de Martina Merz ont été la vente de la division ascenseurs à un consortium financier et des réductions de coûts ayant débouché sur la suppression d’environ 10.000 emplois. Mais la capitalisation boursière du groupe a diminué de 70% sur la période à moins de 4 milliards d’euros.

Le futur dirigeant a longtemps travaillé pour Siemens

Agée de 60 ans, Martina Merz sera remplacée à partir du 1er juin par l’Espagnol Miguel Ángel López Borrego, qui avait pris le 1er janvier dernier la présidence par intérim du directoire de Norma Group, un fabricant d’outillage industriel. Le 12 avril dernier, cet équipementier a nommé Guido Grandi, de nationalité allemande, à la tête de son directoire de manière pérenne, avec une prise de fonction effective début juin.

Né en Allemagne, Miguel Ángel López Borrego, âgé de 58 ans, a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Siemens, en ayant notamment dirigé sa filiale espagnole. Il dispose ainsi d’une large expérience dans l’industrie automobile et les énergies renouvelables. «Avec lui, nous poursuivrons la mutation du groupe sur la base des axes stratégiques qui ont été définis. Ceci est compliqué, mais nécessaire, car la réorganisation de l’entreprise n’est pas terminée», a souligné Siegfried Russwurm.

Lors d’une réunion du conseil de surveillance tenue fin mars, les représentants des salariés avaient fait part de leur mécontentement envers le directoire auquel ils reprochaient une absence d’action concrète concernant la scission de la division acier du groupe, alors que les discussions sur ce projet ont commencé voici plusieurs années. «Depuis l’automne dernier, rien n’a bougé et du temps a encore été perdu inutilement», avait protesté le syndicat IG Metall dans une lettre d’information envoyée aux salariés. Ces critiques ont rejoint celles de plusieurs investisseurs comme Cevian qui s’est quasiment désengagé du capital de ThyssenKrupp en novembre 2022.