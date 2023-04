La photo de la semaine

L’Hôtel de la Marine vient de rouvrir, place de la Concorde. Confié au Centre des monuments nationaux, il perpétue l’histoire de ce palais du XVIIIe siècle, siège du ministère de la Marine durant 226 ans, où ont été signées les exécutions de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais aussi l’abolition de l’esclavage. Si la rénovation a coûté 130 millions d’euros, les finances publiques n’en ont supporté que 10 millions grâce aux mécènes – dont l’acteur des paiements JCB ou le courtier Siaci Saint Honoré pour la restauration du cabinet des glaces et du cabinet doré – et à un emprunt assis sur les recettes d’exploitation, notamment la location de 6.000 m² à la société de coworking Morning.