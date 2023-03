La partie de poker redémarre sur l’avenir d’Orpea

Toute négociation réserve son lot de montées de tensions et de tentatives d’apaisement. Les vingt-quatre dernières heures autour du dossier Orpea viennent d’en apporter une nouvelle illustration. Dès la nuit de mercredi à jeudi, les différentes parties prenantes rassemblées par la conciliatrice, l’administratrice judiciaire Me Hélène Bourbouloux, avec parmi elles les créanciers non sécurisés mais aussi la Caisse des dépôts (CDC), pressentie pour injecter de l’argent frais dans les finances de l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques, s’étaient séparées sur un constat d’échec. En jeu, l’effort financier qu’elles devaient consentir pour sauver Orpea. Au cœur des échanges figuraient la question du fardeau de la conversion de 3,8 milliards d’euros de dettes non sécurisées actuelles mais aussi celle de la recapitalisation indispensable pour permettre au groupe de santé de redéployer son modèle. L’enjeu de la valeur des actifs par rapport à l’enveloppe des passifs est cruciale.

Alors que la capitalisation boursière de la société cotée tutoie à peine 442 millions d’euros, la bataille de la valeur d’entreprise d’Orpea à retenir pour la restructuration – conversion de dettes, entrée de nouveaux investisseurs – fait rage. Les créanciers ont intérêt à chercher le point de référence le plus élevé possible, la Caisse des dépôts, à l’inverse, à le minorer.

Collectif de créanciers

Les grands créanciers d’Orpea se sont rassemblés dans plusieurs collectifs. Le premier «Group of unsecured» - «les Guns», persifle l’une des parties concurrentes - revendique plus de 2,2 milliards d’euros de dette non sécurisée sur 3,8 milliards d’euros en jeu. S’il compte parmi la soixantaine de ses membres - dont Boussard & Gavaudan, Anchorage ou encore Eiffel et Carmignac -, des spécialistes de la dette distressed « la proportion d’investisseurs au pair y est nettement supérieure à 60% », fait valoir un proche du dossier. « Il s’agit de caisses de retraite, de banques étrangères, d’assureurs-vie, des gestionnaires d’actifs qui gèrent l’épargne de leurs clients. Ils ont une responsabilité fiduciaire à leur égard et croient au secteur et à Orpea. Or, l’important, pour tout investisseur qui veut s’engager, est de reconnaître la vraie valeur de l’entreprise ». Traduction : pas question pour eux d’accepter un niveau de valorisation trop bas pour Orpea comme point de référence pour la conversion de leur dette et d’entrée de la CDC.

Or, les dernières propositions nocturnes de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), accompagnée d’un ou deux groupes d’assurance mutualistes, n’ont pas convaincu les créanciers. A deux reprises, ces dernières semaines, l’institution de la rue de Lille avait pourtant assoupli sa position, proposant initialement d’injecter 700 millions d’euros en capital, puis un milliard, avant de finalement proposer un investissement de 1,2 milliard, soit 80% des 1,5 milliard d’euros de «new money» nécessaire au plan du directeur général Laurent Guillot.

Une dernière proposition rejetée jeudi

Jeudi, dans la journée, les négociations ont pourtant repris, sur la base d’un nouveau compromis élaboré par Hélène Bourbouloux. Accepté par les créanciers, il a été toutefois repoussé par la Caisse des dépôts. De quoi acter une véritable rupture. En fait, les deux parties se renvoient la balle sur les responsabilités. Côté Caisse des dépôts, le soupçon n’est pas loin. On y voit « le signe d’un autre agenda de la part des créanciers, dans une logique de démantèlement d’Orpea. Les activités de cliniques du groupe suscitent pas mal d’intérêt », souligne un proche du dossier. Un avis que ne partage pas un autre observateur : « les cliniques servent de gage à la dette bancaire sécurisée, difficile d’y toucher ».

Côté créanciers qui, dans la journée de jeudi étaient prêts à accepter une CDC majoritaire au capital, la lecture est bien différente. «La stratégie des petits pas » de l’institution est jugée contraire aux intérêt d’Orpea. D’autres vont plus loin. « La présence de la CDC a eu un rôle dissuasif pour d’autres investisseurs potentiels qui se demandent si les jeux ne sont pas déjà faits et si cela vaut pas peine de se frotter à l’Etat», rétorque un spécialiste du secteur. « Or, il existe des alternatives », veut croire pour sa part une source proche du dossier. Dans la soirée, le groupe Orpea, dont l’action a perdu plus de 7% jeudi, gardait le silence sur les conséquences de cette rupture.

Calendrier très serré

En fait, l’échec de ces négociations enclenche un nouveau contre-la-montre pour ce qui constitue le plus gros dossier de restructuration en Europe depuis dix ans. Il intervient alors que le temps presse. Le 24 janvier doit en principe sortir une nouvelle version augmentée des «Fossoyeurs», le livre-enquête de Victor Castanet qui a dévoilé en janvier 2022 les dérives d’Orpea.

Quoi qu’il en soit, la conciliation doit impérativement aboutir – ou échouer - dans les prochaines semaines. Le compte à rebours enclenché fin octobre tourne en principe jusqu’au 25 février, avec la possibilité d’une prolongation d’un mois. Pour accorder un sursis supplémentaire afin d’aboutir à un redressement accéléré, le tribunal de commerce de Nanterre doit pouvoir se prononcer sur un projet de restructuration financière solide. Pour cela, l’approbation d’une très large majorité des créanciers non sécurisés est requise.

Sinon ce sera une sauvegarde dure, avec toutes les difficultés engendrées par ce format et la nature même d’Orpea SA. Cette dernière n’est pas seulement une structure juridique qui porte des participations mais bien une société opérationnelle qui pilote directement quelque 250 établissements de santé. En cas de sauvegarde classique, la restructuration s’étendra bien au-delà de la sphère financière pour également toucher les fournisseurs. De quoi engendrer bien des perturbations pour la bonne marche de nombreux Ehpad sous sa responsabilité. Une menace dont personne ne veut avoir à endosser la responsabilité.