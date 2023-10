La justice fait taire les opposants à Visiomed

Saisi par Visiomed Group, le président du tribunal de commerce de Paris a jugé dans une ordonnance de référé du 22 septembre, rendue publique par la medtech mardi, que BewellConnect et Laurent Guibert, son directeur financier externe, «ont commis un dénigrement en communiquant publiquement sur un contentieux, avant au surplus qu’il ne soit introduit ou ne donne lieu à une quelconque décision de justice ou administrative», que «le trouble manifestement illicite est caractérisé» et que «le dommage est imminent : Monsieur Guibert revendiquant clairement son souhait de continuer à dénigrer Visiomed».

Aussi, le président du tribunal a enjoint BewellConnect, Laurent Guibert, Rodolphe Bioche, président de Bewellthy, Ghislaine Mercier, directeur général de Bewellthy, Bewellthy et Medsco Invest «de s’abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent BewellConnect et/ou Monsieur Guibert et/ou Bewellthy et/ou Medsco lnvest à Visiomed Group» ; «de s’abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedln, lnstagram ». Cette injonction est soumise à une astreinte de 200.000 euros par manquement constaté. Ces mêmes personnes morales et physiques soumises à injonction sont condamnées solidairement à 15.000 euros de frais de procédure.

Retour sur les faits. Au cœur de l’été, le conflit opposant la medtech Visiomed et BewellConnect est arrivé sur la place publique. En 2022, le fonds Perpetua Capital est devenu l’actionnaire de référence de Visiomed. Dans le cadre d’un nouveau plan stratégique, la cession de BewellConnect a été décidée. Cette filiale a été transférée à Bewellthy, détenue par Visiomed et Medsco Invest. Depuis, cette cession, Visiomed «fait l’objet de démarches de plus en plus agressives» de la part de Medsco Invest, Bewellthy, BewellConnect, de Rodolphe Bioche et de Laurent Guibert, précise l’ordonnance sans toutefois en préciser la teneur avant la publication d’un post LinkedIn de BewellConnect du 18 août 2023 accusant Visiomed d’avoir présenté des comptes infidèles, de commettre des faux en antidatant des procès-verbaux d’assemblée générale, de manipuler le cours de son titre, tout en annonçant l’engagement d’une action judiciaire afin de demander 14,8 millions de dommages-intérêts.

Ce communiqué avait entraîné la chute du cours de Visiomed de 29% dans des volumes 50 fois plus important que la normale. Visiomed avait alors demandé la suspension du cours et publié un communiqué de démenti. Le titre avait rebondi de 29% dès la séance de Bourse suivante. L’action n’a toutefois pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

A lire aussi:

Quid du statut de lanceur d’alerte ?

Laurent Guibert a continué à s’exprimer sur les réseaux sociaux, avec «un seul but, parvenir à une ‘transaction’ avec Visiomed», soit «un chantage pur et simple», selon l’ordonnance.

Bien que la défense ait demandé au tribunal de considérer Laurent Guibert en sa qualité de lanceur d’alerte, et d’apprécier la cohérence et la véracité de son alerte dans l’intérêt général, le président n’a pas fait droit à cette demande et l’ordonnance n’apporte aucune justification. Cette ordonnance pourrait-elle remettre en cause le statut de lanceur d’alerte, très strictement encadré ? L’appel fait de cette décision permettra d’apporter des précisions.

En outre, Visiomed ajoute que les dirigeants de BewellConnect ne se sont pas spontanément placés sous la protection du tribunal de commerce de Nice, mais ont été convoqués par ce dernier au titre de la prévention des difficultés des entreprises. Comme elle l’avait annoncé en août, la medtech a déposé une plainte pour diffusion d’informations inexactes et trompeuses sur le marché auprès du parquet de Paris, et une plainte en diffamation auprès du doyen des juges d’instruction de Pontoise.