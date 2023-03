La justice européenne inflige un revers significatif à Mercedes-Benz

Mercedes-Benz vient d’être désavoué par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un contentieux opposant le constructeur automobile à un client allemand.

La justice européenne avait été interrogée à la suite d’un renvoi préjudiciel émanant du tribunal régional de Ravensbourg. Ce dernier avait été saisi d’un recours en indemnité par le propriétaire d’un véhicule à moteur diesel vendu par Mercedes-Benz. Ce particulier estimait avoir subi un préjudice dû à la présence d’un logiciel à «fenêtres thermiques», qui permet de réduire ou de couper le système de filtration des rejets d’oxyde d’azote (NOx), en vue de protéger le moteur lorsque les températures sont trop basses et au-dessus d’une certaine altitude.

Les particules d’oxyde d’azote sont considérées comme responsables de dizaines de milliers de décès prématurés par an à l’échelle mondiale. Dans un arrêt concernant Volkswagen, la CJUE a estimé en juillet dernier que l’intégration d’un tel dispositif était illégale si celui-ci fonctionnait tout au long de l’année dans des conditions normales de conduite. Le tribunal de Ravensbourg souhaitait savoir si la législation européenne protégeait les intérêts particuliers d’un acheteur de ce type de véhicules et s’il était nécessaire que le bénéfice tiré de l’utilisation du véhicule ne soit pas imputé sur le droit à réparation.

Un certificat individuel de conformité obligatoire

La CJUE a conclu mardi qu’il existait «un lien direct entre le constructeur automobile et l’acheteur individuel d’un véhicule à moteur visant à garantir à ce dernier que ce véhicule est conforme à la législation pertinente de l’Union» et que les intérêts de cet acheteur devaient être protégés si ce véhicule était équipé d’un dispositif d’invalidation interdit. «Les Etats membres sont donc tenus de prévoir que l’acheteur d’un tel véhicule bénéficie d’un droit à réparation de la part de son constructeur», précise-t-elle dans son communiqué.

La Cour relève en outre que le droit européen impose aux constructeurs de délivrer à un acheteur individuel un certificat de conformité pour la mise en service du véhicule. Elle souligne qu’il appartiendra à la justice allemande de déterminer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être versés.

Mercedes-Benz a déclaré dans un communiqué qu’il restait désormais à voir la façon dont les tribunaux nationaux interpréteront cet arrêt. Ses véhicules diesel qui ont fait l’objet d’un rappel et reçu les mises à jour logicielles appropriées «peuvent être utilisés sans restriction», a souligné le groupe. Si le droit allemand laisse la porte ouverte à une indemnisation en cas de non-respect d’une loi destinée à protéger autrui, les recours liés à l’utilisation de ce dispositif de «fenêtres thermiques» ont été jusqu’à présent rejetés au motif qu’il s’agissait d’une négligence du constructeur et non d’un préjudice intentionnel.

Une simplification attendue des recours

Cet arrêt aura des conséquences plus larges sur l’industrie automobile puisque ce dispositif a été largement utilisé par d’autres constructeurs à la suite du scandale des émissions truquées (Dieselgate) de Volkswagen en 2015. Le logiciel de contrôle des émissions polluantes des véhicules diesel incriminés avait en effet été modifié par l’ajout de ce système de «fenêtres thermiques» critiqué par les organisations de protection de l’environnement.

Selon le cabinet d’avocats Goldenstein, la décision de la CJUE «simplifie énormément la mise en œuvre des droits à des dommages et intérêts». Ce cabinet, spécialisé en droit de la consommation, représente plus de 50.000 plaignants dans de nombreux dossiers afférents à ce dispositif antipollution. La Cour fédérale de justice, plus haute juridiction allemande, tiendra une audience le 8 mai prochain pour discuter des implications de l’arrêt de la CJUE en matière de responsabilité civile outre-Rhin.