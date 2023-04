« La gestion d’avoirs pour le compte de tiers, un marché en soi »

Michel Ponsard, avocat associé du cabinet UGGC Avocats

Le rapprochement Covéa-PartnerRe présente-t-il un risque concurrentiel ?

L’opération est soumise à la Commission européenne puisque les seuils de contrôle sont atteints. La notification ayant un effet suspensif, Covéa et Exor doivent attendre le prononcé de la décision pour mettre en œuvre leur opération, au risque de se voir sanctionnées pour « gun jumping ». Schématiquement, les autorités de concurrence déterminent trois catégories de marchés principaux (qui peuvent se décliner par catégories de clients et de risques couverts) : l’assurance-vie, l’assurance-dommages et la réassurance. Il semble néanmoins que les activités soient, dans ce dossier, assez complémentaires.

Y aurait-il un risque juridique ?

Un rapprochement avait déjà été envisagé en 2020 et arrêté en raison de la pandémie. Cela avait donné lieu selon les sources à une indemnisation de dédit de près de 100 millions d’euros. Outre les éventuelles indemnités liées à cet échec, le risque principal tient à la coopération existante entre Covéa et Exor sur la gestion des actifs et au danger que les parties, dans le cadre de leur protocole d’accord, anticipent sa mise en œuvre avant d’obtenir l’autorisation des autorités de concurrence. Par ailleurs que des échanges d’informations sensibles existent entre les deux groupes (Altice a été confronté au sujet).

Le risque peut donc tenir à la coopération existante et future qui peut même affecter la définition du contrôle détenu. Enfin, on peut imaginer que l’échec de l’opération ne soit pas sans incidence sur les coopérations en cours dans la gestion d’actifs.

Quel est l’intérêt des coopérations antérieures dans la gestion d’actifs ?

Avec les accords conclus en août 2020 dans les domaines de la gestion d’actifs et de la réassurance, il s’agissait pour Covéa d’apprécier au mieux PartnerRe avant d’envisager de nouveau son acquisition, selon ce qu’elle indique. La gestion d‘actifs est considérée comme un marché en soi consistant dans l’offre de gestion d’avoirs pour le compte de tiers, en gestion collective ou institutionnelle.