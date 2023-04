La France redécouvre son potentiel minier

Loin des idées reçues, la France n’est pas dépourvue de réserves minières. Mais, longtemps, le credo d’une mondialisation heureuse, la volonté d’une recherche du meilleur prix sans exigences environnementale et sociale ainsi que le syndrome «Puma» - Projet utile mais ailleurs – ont conduit le pays à négliger ses ressources.

Aujourd’hui, l’impératif d’une recherche d’une meilleure autonomie stratégique et le soin apporté aux enjeux climatiques poussent le pays – et l’Europe – à regarder ces enjeux d’un œil neuf.

En France, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) est l’outil de l’Etat pour identifier et mesurer le potentiel et les contraintes du sous-sol.