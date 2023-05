La France aura besoin de flexibiliser le travail pour conserver son attractivité

Envers et contre tout, la France demeure le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers. Elle se maintient sur le haut du podium pour la quatrième année consécutive avec 1.259 implantations ou extensions annoncées en 2022 (+3%), selon le baromètre EY de l’attractivité de la France dévoilé ce jeudi 11 mai.

En Europe, le nombre total d’investissements étrangers reste quasiment stable (+1%) à 5.962, mais se situe 10% en-dessous du record de 6.653 investissements de 2017. «Après une décennie 2005-2015 difficile, la France poursuit sa ‘remontada’, indique Marc Lhermitte, associé EY et auteur du baromètre. Elle engrange les fruits de sa politique de compétitivité grâce à des mesures fiscales plus accommodantes et à une meilleure flexibilité du marché du travail favorisant le retour des investisseurs. Nous sommes, pour une grande part, dans des investissements de rattrapage».

Cette première position fait pourtant figure de trompe-l’œil. Tout d’abord, seulement 35% des projets en France sont de nouvelles créations, contre 65% en Allemagne et 70% au Royaume-Uni. L’extension de sites existants est privilégiée en France. Ensuite et surtout, les investissements étrangers créent seulement 38.100 emplois en France (-15% par rapport à 2021), soit 33 emplois par projet, un des plus faibles niveaux en Europe, contre 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni et même 326 en Espagne. Sur l’ensemble de l’Europe, les nouvelles créations d’emplois ont reculé de 16%, après le pic de 2021 et ses 394.300 nouveaux emplois.

Pourquoi si peu de créations d’emplois ? La France pâtit toujours du coût horaire élevé de sa main d’œuvre : 41,8 euros au troisième trimestre 2022 selon Rexecode, contre 39,8 euros en Allemagne, 28,7 euros en Italie et 23,1 euros en Espagne. En outre, les dirigeants s’interrogent «sur l’impact du climat social en France et sur la capacité du gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour réduire le niveau élevé de la dette publique et du chômage», note EY. Les réformes du droit du travail et de la fiscalité ne suffisent pas. Les investisseurs étrangers attendent que la France améliore la flexibilité et la compétitivité du travail, notamment le coût du travail et la capacité à restructurer. Mais au regard du contexte social actuel, cela ne devrait pas être la priorité du gouvernement…

Même si le nombre de projets baisse de 6% à 929 au Royaume-Uni, conséquence du Brexit, ils sont «plus créateurs d’emplois et plus stratégiques», relève EY. Pour sa part, l’Allemagne peine à attirer avec 832 projets (-1%), pénalisée par son faible taux de chômage, par des coûts salariaux élevés et par la difficulté pour les entreprises étrangères de pénétrer les chaînes industrielles.

En revanche, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, la consolidation des plateformes tertiaires et l’optimisation financière bénéficient à l’Europe du Sud, avec +24% de projets au Portugal, et +17% en Italie, tandis que l’Irlande (+21%) profite du Brexit et la Pologne (+23%) de la guerre en Ukraine avec la relocalisation d’activités.

A court terme, le moral des 204 décideurs internationaux sondés par EY du 15 février au 15 mars 2023 reste bon. Près des deux tiers des dirigeants ont des projets immédiats d’investissement en France en 2023. Toutefois, les perspectives à trois ans dénotent leur inquiétude face à la situation économique (hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, baisse de la consommation, taux d’intérêt élevés, etc.), et aux tensions politiques et sociales. Seul un dirigeant sur deux, contre les deux tiers en 2021 et les trois quarts en 2020, estime que l’attractivité de la France va s’améliorer au cours des trois prochaines années. «Cette baisse de la confiance, qui revient sur ses niveaux de 2018-2019, est une alerte mais non un signal d’alarme, poursuit Marc Lhermitte. Les marges de manœuvre politiques sont faibles alors que nous aurions besoin de nouvelles mesures pour faciliter l’employabilité et préparer l’économie de demain.»

Tous les pays européens doivent faire face à une énergie plus chère et à une transition énergétique qui pèseront pendant longtemps sur la rentabilité des entreprises européennes. L’Inflation Reduction Act (IRA) est une menace pour l’attractivité de l’Europe. «Quel va être le nouvel équilibre, alors même que l’économie européenne pourrait se redresser avant la fin 2023 ?», s’interroge Marc Lhermitte.

Avec ces investissements, la France se réindustrialise. 43% des projets sont des implantations ou des extensions d’usine. Les nouveaux projets s’adaptent aux nouveaux besoins. Près de 30% des projets automobile sont destinés à la production de véhicules électriques et hybrides, contre 12% en 2021. «Cette réindustrialisation de la France devrait se poursuivre, grâce à deux atouts majeurs : une énergie décarbonée et des compétences pointues, qui compensent les handicaps d’un foncier rare et onéreux et d’une réglementation trop lourde, anticipe Marc Lhermitte. La longueur des délais met à mal les projets et décourage certains investisseurs. La disparition de la taxe professionnelle a pu déresponsabiliser certaines communes, qui sont moins incitées à accueillir de nouvelles activités sur leur territoire».

La France devrait aussi continuer à profiter du mouvement de relocalisation, même si seulement 30% des dirigeants ont des projets à trois ans, contre 35% un an plus tôt. L’an dernier, 44 relocalisations ont été recensées en France, contre 77 en 2021, selon Trendeo. «Ce coup de frein s’explique par les conditions économiques et énergétiques de l’an dernier, constate Marc Lhermitte. Dans certains secteurs de grande consommation, revenir en France suppose un relèvement des prix, avec une hausse moyenne de 20% sur les catégories premium. Pour autant, les relocalisations sont déjà visibles dans la santé, le renouvelable, et l’habillement mais nécessiteraient d’avoir un soutien plus marqué des acteurs publics.»

Toujours numéro un en matière d’innovation, la France a ouvert 144 nouveaux centres de R&D (+8%), contre 127 au Royaume-Uni (+14%) et 52 en Allemagne (-31%). En revanche, les étrangers préfèrent toujours installer leurs centres décisions outre-Manche avec 133 quartiers généraux, contre 78 en France (-16%). Une situation « inquiétante » pour EY, seuls 10% des dirigeants étrangers sondés ayant l’intention d’implanter ou d’étendre leurs centres de décision en France au cours des trois prochaines années.

«Pour convaincre, il faut principalement alléger la fiscalité pour les entreprises et pour les personnes, notamment sur les stock-options, explique Marc Lhermitte. D’autant que les effets directs et indirects sur les autres implantations sont liés. Un défi à relever pour que la France conserve sa première place sur le long terme». Pour la première fois, l’Ile-de-France est devenue la région la plus attractive en Europe, passant devant le Grand Londres. Toutefois, la métropole britannique reste en tête pour les quartiers généraux, grâce à une fiscalité très favorable, comme à Amsterdam, Dublin et Bruxelles.

Autre inquiétude, les investissements dans les plateformes logistiques ont chuté de 21% l’an dernier, alors même que les ventes d’e-commerce ont progressé de 33% entre 2019 et 2022. Le manque de foncier et la lourdeur des procédures administratives sont invoqués par les décideurs.