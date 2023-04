La finance doit jouer son rôle de levier vers une société plus juste

Jean-Pierre Grimaud, directeur général du groupe Ofi, membre du conseil d’administration et du comité stratégique de l’Association française de la gestion financière (AFG)

Depuis l’Accord de Paris sur le climat signé en 2015, la prise de conscience du dérèglement climatique s’est généralisée à travers le monde. La sortie des Etats-Unis, voulue par Donald Trump en 2017 (avant leur réintégration en 2021), n’a certes pas facilité sa mise en application mais cette attitude provisoire ne reflète pas le sentiment général outre-Atlantique. La lutte contre le réchauffement climatique est une préoccupation mondiale. De leur côté, les autorités publiques ont pris conscience, au cours de ces dernières années, de l’importance du levier financier pour parvenir à transformer les modes de production et de consommation afin d’atteindre les objectifs de limitation de température prévus dans l’Accord. A ce titre, la finance constitue un vecteur essentiel pour réussir la transition énergétique en soutenant les entreprises engagées dans cette transformation. A contrario, si une entreprise qui dégrade son environnement ne trouve plus les sources de financement nécessaires à sa pérennité, elle finira par disparaître.

Dans ce contexte, la réglementation européenne accompagne ce mouvement général en faveur de la finance durable. Avec l’entrée en vigueur du règlement Disclosure (SFDR), le 10 mars dernier, et la mise en place d’une véritable taxonomie permettant de s’accorder sur un langage commun autour de la notation extra-financière des émetteurs, les investisseurs sont incités à adapter leur stratégie à cette nouvelle donne et les entreprises à changer leurs pratiques. Certes, cette transition vers une finance responsable et durable prend du temps. Mais la crise sanitaire actuelle accélère cette transformation profonde. La nécessité de mieux prendre en compte les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans l’approche de la gestion financière s’est incontestablement renforcée depuis un an, le changement climatique et ses conséquences (déforestation, fonte des glaces…) étant un facteur de mutations préjudiciables pour l’homme et son environnement.

La réflexion autour du réchauffement climatique et de la nécessaire transition énergétique doit impérativement s’accompagner d’une ambitieuse transition sociale, le « S » des enjeux ESG. Dans un monde de ressources rares, comment faire émerger une économie circulaire permettant à chacun de vivre décemment ? Tout travailleur doit, en effet, pouvoir vivre des fruits de son travail. Cela doit nous amener à repenser la question de la répartition des richesses, qui est inégale et dont l’écart entre les plus riches et les plus pauvres n’a jamais été aussi important.

Or qu’a-t-on observé au cours de ces quarante dernières années ? Que les richesses ont été davantage profitables aux actionnaires qu’aux salariés et que les écarts ont désormais atteint des niveaux extrêmes qui portent atteinte à la cohésion sociale. Par conséquent, la question de la distribution de la valeur créée doit être repensée pour parvenir à un rééquilibrage réel entre actionnaires, salariés ou retraités. A ce titre, les actionnaires sont attendus, notamment lors des assemblées générales, pour orienter la prise en compte des critères ESG dans la stratégie des entreprises, et notamment les politiques de rémunération des directions des entreprises, et ne pas hésiter à sanctionner les abus éventuels. Les sociétés de gestion engagées en faveur d’une finance durable doivent jouer leur rôle d’actionnaires responsables en ce sens, en veillant à combiner performance financière des émetteurs et respect des critères extra-financiers dans leur connotation la plus large.