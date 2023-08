La famille Agnelli devient le premier actionnaire de Philips

Nouvel investissement pour les Agnelli. Exor, la holding néerlandaise de la famille italienne, vient d’annoncer au cœur de l’été avoir pris une participation de 15% au capital de Philips, le groupe néerlandais spécialisé dans les technologies de santé. Dans la foulée, l’action Philips a rebondi de plus de 3% lundi à Amsterdam, en tête de l’indice AEX. Très affecté par le scandale des respirateurs, dévoilé en juin 2021, le groupe néerlandais perd encore 45% en Bourse depuis deux ans, mais a rebondi de 44% depuis le début de l’année.

Exor précise avoir acquis les titres Philips sur le marché et via un accord avec un établissement financier. Après des premières discussions en fin d’année dernière, Exor a acquis un premier bloc de 2,9% juste après la présentation du plan stratégique de Philips le 30 janvier, a précisé Exor à l’AFP. Si le montant de l’opération n’est pas dévoilé, celle-ci représente un investissement de 2,6 milliards d’euros sur la base du cours moyen de 19 euros de ces deux dernières semaines.

La holding familiale n’aura pas de problème de financement grâce à la cession en juillet 2022 de sa participation dans PartnerRe à Covéa pour 8,6 milliards d’euros. En décembre dernier, lors de la journée investisseurs d’Exor, son directeur général, John Elkann, avait déclaré que le groupe pourrait consacrer environ cinq milliards d’euros à des acquisitions, potentiellement une grande et trois à cinq plus petites, dans la santé et la technologie, voire dans le luxe. L’an dernier, Exor a dégagé un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, pour un portefeuille d’actifs valorisé plus de 28 milliards (dont 27% pour Ferrari et 18% pour Stellantis).

Avec cette participation, Exor s’inscrit comme un investisseur de long terme, soutenant «pleinement» la stratégie actuelle du groupe visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à de nouvelles innovations technologiques. La famille Agnelli compte développer le potentiel de Philips et accompagner cette politique de création de valeur de long terme.

Engagé comme actionnaire minoritaire de long terme, Exor obtient le droit de proposer un membre au conseil de surveillance, qui compte déjà dix membres. Si la famille Agnelli ne prévoit pas de renforcer sa participation à court terme, elle se garde la possibilité, dans le cadre de son accord de partenariat avec Philips, de monter jusqu’à 20% du capital. Exor est d’ores et déjà l’actionnaire de référence, devant BlackRock et ses 5,75% du capital et 7,45% des droits de vote.

Renforcement d’Exor dans les technologies et la santé

Exor manifeste ainsi sa volonté de se renforcer dans la santé et les technologies. «Nos discussions ont confirmé l’alignement solide et positif entre notre approche de soutien à long terme de nos entreprises et les plans ambitieux de Philips sous la présidence de Feike Sijbesma et l'équipe de direction dirigée par Roy Jakobs», a commenté John Elkann, directeur général d’Exor, dans un communiqué.

La holding des Agnelli est déjà présente dans le secteur de la santé avec une participation de 10% au capital de l’Institut Mérieux (qui détient lui-même 59% de bioMérieux, 70% de Mérieux NutriSciences, 62% de Transgene, 60% de Mérieux Equity Partners et 100% d’ABL), et de 44,7% dans le groupe italien de cliniques Lifenet Healthcare.

De son côté, Philips se réjouit d’accueillir Exor en tant qu’investisseur de long terme. «L’investissement substantiel d’Exor témoigne de sa confiance dans la transformation de Philips en une entreprise de technologie de la santé et dans son potentiel de croissance et de valeur», s’est félicité Feike Sijbesma, président du conseil de surveillance de Philips.

Le mois dernier, Philips avait annoncé un quatrième trimestre consécutif de baisse de ses prises de commandes, enregistrant un recul de 8% au deuxième trimestre 2023. Néanmoins, le groupe a légèrement relevé ses objectifs pour l’exercice, anticipant désormais une croissance de ses ventes d’environ 5% en comparable, après une hausse de 8% au premier semestre, pour une marge d’Ebitda ajusté de 8% à 9%, après 9,4% au premier semestre.