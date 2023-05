La cour d’appel de Paris déboute les minoritaires d’EDF

Nouvelle bataille perdue pour les minoritaires d’EDF. Dans un arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours des salariés actionnaires d’EDF (FCPE Actions EDF et l’association Energie en actions) et de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), qui demandaient l’annulation de la décision de conformité de l’AMF sur l’OPA simplifiée de l’Etat sur EDF.

Dans la foulée de cette décision, Bercy a annoncé que l’offre sera réouverte du 4 au 17 mai 2023 inclus, toujours aux prix de 12 euros par action EDF, et de 15,52 euros par Oceane. A la clôture provisoire de l’offre le 3 février dernier, l’Etat détenait 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote d’EDF et 99,96% des Oceanes en circulation. Comme prévu, l’Etat demandera la mise en œuvre du retrait obligatoire à l’issue de la période de réouverture.

Un avis AMF précise que l’initiateur prendra à sa charge dans le cadre d’une procédure de semi-centralisation les frais de courtage et la TVA y afférente des actionnaires et des porteurs d’Oceane dans la limite de 0,30% du montant de l’ordre et de 100 euros par dossier.

Dans un arrêt de 34 pages, les magistrats parisiens ont particulièrement motivé leur décision, pour rejeter successivement les différents moyens soulevés, s’appuyant en grande partie sur le rapport de l’expert indépendant. Au préalable, la cour estime qu’afin d’émettre une décision motivée, l’AMF n’a pas «l’obligation de répondre à toutes les observations ou critiques formulées par des actionnaires au cours de la procédure d’examen de l’offre». Il suffit qu’elle énonce «les éléments déterminants». Alors, «quelle est la portée du principe du contradictoire ?», s’interroge Colette Neuville, présidente de l’Adam.

Sur les moyens liés aux intentions et aux motifs de l’initiateur, les requérants invoquant notamment une note d’information ni complète ni cohérente sur la stratégie et la politique industrielle et financière d’EDF. Les juges rappellent que l’information «s’apprécie à la mesure des éléments et des données dont [l’initiateur] dispose au moment du dépôt de son projet d’offre » et que les intentions indiquées concernent seulement les douze mois à venir.

Sur les moyens relatifs à l’action indemnitaire d’EDF contre l’Etat de 8,34 milliards d’euros, les juges précisent que l’expert indépendant a inclus la totalité de la demande dans son analyse, aussi il n’était pas nécessaire de détailler les fondements juridiques des recours ni d’estimer leur chance de succès.

La cour a également rejeté les moyens relatifs aux hypothèses régulatoires retenues par l’expert indépendant, notamment sur les prix de l’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique) jugées incohérentes par les demandeurs et n’intégrant pas le mécanisme de réplique des «coûts d’approvisionnement complémentaires» issu de l’écrêtement de l’Arenh.

Sur l’avis motivé du conseil d’administration, l’Adam soulevait l’absence d’analyse des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration d’EDF dans le rapport de l’expert indépendant. Pour la cour, l’expert indépendant a procédé à cette analyse en recherchant si la situation de conflits d’intérêts visée par le règlement général de l’AMF «pouvait avoir des conséquences économiques et financières défavorables pour les porteurs de titres visés par l’offre». Elle rappelle que ni l’expert indépendant, ni l’AMF dans le cadre d’une OPA, n’ont le pouvoir d’apprécier la régularité d’une délibération d’un conseil d’administration.

Une décision qui laisse un goût amer aux requérants. Toutefois, la partie n’est pas encore totalement jouée. Un pourvoi en cassation est toujours possible, ou encore une action sur le retrait obligatoire. A ce stade, les déboutés ne se sont pas encore prononcés sur un éventuel pourvoi. Le FCPE Actions EDF prendra une décision vendredi.