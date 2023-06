La confidentialité des avis des juristes d’entreprise pourrait enfin être reconnue

Essai à transformer pour les juristes d’entreprise. Dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, les sénateurs ont adopté en première lecture en fin de semaine dernière un amendement instaurant la confidentialité des avis des juristes d’entreprise. «Amendement qui prend appui sur un travail mené entre la profession et les avocats sous l’égide de la Chancellerie avec le soutien du Gouvernement », précise Jean-Philippe Gille, président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE).

Quel est cet amendement ? « S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité », stipule l’article 19 du projet de loi, complétant l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Une révolution très attendue. « La profession espérait depuis très longtemps cette avancée et se réjouit que le Parlement s’empare de ce sujet indispensable pour l’attractivité de notre pays. D’autant que tous les autres grands pays offrent depuis longtemps cette protection », poursuit Jean-Philippe Gille.

Eviter l’auto-incrimination

A lire aussi:

Cet amendement, déposé par le sénateur UDI Hervé Marseille, vise à protéger l’entreprise. Déjà dans le cadre des Etats Généraux de la Justice de 2022, le rapport sur la justice économique et sociale précisait que «relève de l’intérêt général la possibilité que le respect du droit puisse être pris en compte le plus en amont possible des décisions stratégiques de gouvernance» sans que cela ne génère un risque «d’auto-incrimination». Si l’on veut que l’entreprise intègre les programmes de conformité voulus par le législateur, «il faut, par cohérence, que le législateur protège les avis des juristes internes en charge de leur mise en oeuvre, précise Jean-Philippe Gille. C’est une nécessité d’intérêt général, comme l’ont dit les Etats généraux du droit.» D’ailleurs, «Ce projet d’amendement ne vise pas la création d’une profession réglementée, rassure Martial Houlle, président du Cercle Montesquieu, association des directeurs juridiques. Il concerne la protection de l’écrit (in rem) et non de la personne (in personam)».

Avec la multiplication des obligations de conformité (climat, droits humains et droits sociaux, éthique et gouvernance), le rôle des juristes d’entreprises est de conseiller leur employeur sur la prévention de ces risques en France et à travers le monde, rappellent les sénateurs dans les motifs de l’amendement. Or, ils notent que l’exception française de la non-confidentialité des avis des juristes d’entreprises «expose encore davantage nos entreprises - petites, moyennes et grandes – car dans les pays étrangers compétiteurs, les notes juridiques internes y sont confidentielles en vertu de la loi. Cette singularité française altère la compétitivité des entreprises françaises, ainsi moins protégées que leurs concurrents étrangers». Face au choc des exigences de conformité, «les entreprises ne peuvent pas mettre en place des programmes et des enquêtes internes, au risque de s’auto-incriminer sans être protégées, alerte Martial Houlle. Les juristes et responsable de la conformité ne peuvent jouer ce rôle de prévention d’une infraction, si un écrit engage leur responsabilité propre et celle de l’entreprise.» Et, au sein de l’entreprise, «nous sommes les premiers sur la ligne du front économique et les mieux placés pour constater les effets du droit au sein de l’entreprise. Notre rôle d’intermédiation entre la règle de droit et la réalité de la vie de l’entreprise nécessite la confidentialité», assure Jean-Philippe Gille.

Tensions entre entreprises et autorités de contrôles

A lire aussi:

Les autorités de contrôle (l’Agence française , le Parquet national financier, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence ...) «sont opposées à cette confidentialité, craignant probablement que les entreprises masquent des infractions. Or, c’est tout l’inverse», martèle Martial Houlle, rappelant qu’un juriste d’entreprise passe la moitié de son temps à gérer des sujets de conformité. D’ailleurs, les juristes d’entreprise ont l’habitude de manier la confidentialité. Les juristes membres de l’AFJE, de l’Association nationale des juristes de banque (ANJB) et le Cercle Montesquieu partagent le même code de déontologie. «En réalité, cette loi vient consacrer une pratique à laquelle les juristes d’entreprise français qui exercent à l’international sont déjà confrontés dans leurs contacts avec des juristes d’autres nationalités», ajoute Jean-Philippe Gille.

En outre, l’amendement conditionne la confidentialité des avis juridiques en entreprise à un niveau de formation juridique et déontologique exigeant, passant du niveau de la licence exigée par la loi de 1971, à celui de master ou équivalent.

Assurer la souveraineté et l’attractivité de la France

A lire aussi:

Avec cette réforme, les sénateurs espèrent «enrayer le mouvement amorcé de renonciation de certaines entreprises étrangères de localiser leurs directions juridiques en France et de délocalisations de certains services juridiques de nos entreprises qui pourrait à terme attenter à nos intérêts économiques essentiels et à notre souveraineté». Un sujet de souveraineté économique. «Nos entreprises ont besoin de se protéger notamment face au principe d’extra-territorialité américain, poursuit Martial Houlle. Cela doit changer. Nous avons besoin de la confidentialité des avis pour exercer notre métier.»

Le projet de loi doit maintenant poursuivre sa vie parlementaire. Le Garde des Sceaux est auditionné ce mercredi 14 juin par la Commission des lois. Les amendements seront discutés en commission à partir du 21 juin, et en séance à partir du 3 juillet. Le Garde des Sceaux a d’ores et déjà précisé que le texte devait être travaillé. Le gouvernement devrait donc apporter des précisons, «probablement sur le périmètre d’application de cette confidentialité des avis des juristes d’entreprise», conclut Martial Houlle.