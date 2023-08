La bataille des plateformes de microblogging se poursuit

La bataille entre les géants technologiques américains sur le front des réseaux sociaux de nouvelle génération se poursuit. Meta, la maison-mère de Facebook, et Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, accélèrent pour imposer leurs plateformes de microblogging respectives, en tablant sur la prise de contrôle chaotique de Twitter, récemment rebaptisé ‘X’ par le milliardaire Elon Musk.

Meta prévoit de lancer une version web de son ‘fil’ de microblogging Threads ce début de semaine, a rapporté le Wall Street Journal. Une version web est déjà testée en interne chez Meta, indiquait vendredi 18 août Adam Mosseri, le patron d’Instagram. Pour l’instant, l’application est principalement conçue pour les téléphones portables.

Meta a accéléré le lancement de son nouveau service début juillet, à la faveur des difficultés croissantes de X. Threads avait suscité un certain engouement lors de son lancement en version beta début juillet, atteignant 100 millions de téléchargements en cinq jours. Mais son utilisation a chuté au cours des dernières semaines, à moins de 10 millions d’utilisateurs, indiquait, le 20 août, la société de services numériques SimilarWeb. De nombreux utilisateurs ont pointé l’absence de fonctionnalités importantes, comme une version internet complète.

Débuts de BlueSky en France

Un autre nouveau venu dans les services de microblogging monte en puissance : BlueSky, précisément créé par Jack Dorsey en 2019, lorsqu’il était encore le directeur général de Twitter. Lancé en début d’année sur invitation, il commence à s’imposer en France.

Comme sur le réseau social d’Elon Musk, les utilisateurs peuvent publier de courts messages de 300 caractères maximum et des images. En outre, Bluesky fait lui aussi apparaître deux fils d’actualité : l’un basé sur les abonnements des utilisateurs et l’autre sur les tendances générales. Il n’y a pas de support pour les vidéos et les messages directs (ou DM) pour l’instant. Bluesky fonctionne sur un cadre décentralisé, similaire au réseau social Mastodon, avec des «serveurs» spécifiques, qui ont leur propre ensemble unique de règles, d’intérêts et de participants.

De son côté, le leader de ces ‘fils’ de réseaux sociaux, X, désarçonne ses utilisateurs au gré de ses réformes, orchestrées par Elon Musk.

Ce dernier a annoncé, le 18 août, qu’il ne sera bientôt plus possible de «bloquer» les comptes d’autres utilisateurs, à l’exception des messages privés. L’option de «bloquer» permet aux abonnés «d’empêcher que certains comptes les contactent, voient leurs Tweets et les suivent», indique le centre d’assistance de X. Or cette fonctionnalité est considérée comme constitutive d’un réseau social, et permet d’éviter certaines campagnes de harcèlement. Quoi qu’il en soit, il sera toujours possible de «masquer» un compte, et ne plus voir les messages postés en question.

En diminuant les services gratuits, l’objectif de ‘X’ est bien de faire basculer les aficionados de l’ex-réseau social à l’oiseau bleu vers sa version payante, facturée 8 dollars aux Etats-Unis (9,60 euros en France) par mois, lancée en novembre dernier par Elon Musk pour compenser la fuite des annonceurs.