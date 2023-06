Keyrus sort de la Bourse pour se concentrer sur son développement

Encore une sortie de cote en vue à Paris. Keyrus, société de conseil spécialisée dans les solutions technologiques pour la gestion des performances, s’apprête à être reprise par son PDG-fondateur, Eric Cohen, associé à certains managers et à BNP Paribas Développement. Ils viennent de signer un protocole d’investissement en vue de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS), suivi d’un retrait obligatoire, au prix de 7 euros par action, valorisant Keyrus 121 millions d’euros.

Ensemble, ces actionnaires détiennent de concert 61,9% du capital et 75,6% des droits de vote. Eric Cohen possède à lui seul 58,1% du capital et 72,8% des droits de vote, et les managers 3,8% du capital et 2,9% des droits de vote. L’offre sera présentée par Degroof Petercam auprès de l’AMF «dans les prochains jours».

Pour les besoins de l’opération, Eric Cohen a créé la société K Eagle Investment. Cette dernière, quand l’AMF donnera son feu vert au projet d’OPAS, lancera une augmentation de capital en nature au profit d’Eric Cohen et des managers en rémunération des apports en nature d’actions Keyrus, portant sur 61,6% du capital de Keyrus sur la base d’un prix unitaire de 7 euros. Soit un apport valorisé 74,5 millions d’euros. K Eagle détiendra 61% des droits de vote.

Faible liquidité

Depuis 2008, Keyrus n’a plus fait appel au marché et «n’entend pas le faire pour financer son développement futur», précise le communiqué. En raison de la liquidité «limitée» du titre, des «contraintes réglementaires» (bien que Keyrus soit coté sur Euronext Growth) et des «coûts liés à la cotation», qui pèsent «de plus en plus lourd», Eric Cohen a opté pour une sortie de cote. Cela permettrait à la direction de «se concentrer» sur la stratégie et le développement du groupe, tout en offrant une liquidité aux 30,1% de minoritaires dans des conditions jugées «attractives», explique Keyrus.

Le prix de 7 euros représente une prime de 59% sur le dernier cours et de 58% sur le cours moyen pondéré des 120 dernières séances. Mais il reste bien loin du plus haut historique de 36,60 euros touché au printemps 2019 et marque un retour au prix d’introduction de 7,50 euros en juillet 2000.

Le débours, d’environ 36 millions d’euros, selon nos calculs, pour acquérir les minoritaires, sera financé par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, et par un apport en fonds propres de BNP Paribas Développement. Keyrus n’était pas joignable pour préciser la répartition entre les deux banques.

Le comité ad hoc du conseil, constitué de trois administrateurs, dont deux indépendants, a proposé la nomination du cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivilliers, comme expert indépendant.

L’an dernier, Keyrus a dégagé un chiffre d’affaires de 352 millions d’euros (+22% sur un an), pour un résultat opérationnel courant de 16 millions (+58%) et un résultat net de 5,1 millions (-27%). La dette financière nette était de 33 millions d’euros fin 2022.