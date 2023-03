Kering veut croire à une embellie durable du marché chinois

Le pire n’est jamais sûr. Après avoir connu une fin 2022 difficile, marquée notamment par le recul des ventes de sa marque phare Gucci et des comptes annuels inférieurs aux attentes, le groupe de luxe Kering a fait état mercredi de tendances encourageantes en ce début d’année sur des marchés clés comme la Chine et l’Europe de l’Ouest.

Le début d’année est « très encourageant » en Chine et marque une nette inflexion des tendances de consommation des Chinois tant dans leur pays qu'à l'étranger, a indiqué le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Il faudra cependant apprécier ces tendances dans la durée, au-delà des pics de demande liés au Nouvel An lunaire et à la Saint-Valentin, a tempéré le dirigeant. Les ventes lors de la période du Nouvel An fin janvier ont été supérieures aux attentes, a-t-il souligné. En Europe de l’Ouest, la tendance est restée « robuste » en janvier, après le net rebond des ventes en 2022, a précisé Jean-Marc Duplaix lors d’une conférence avec des analystes.

Ce discours volontariste a fait mouche et dissipé l’amertume d’un résultat net qui bien qu’en hausse de 13,5% à 3,61 milliards d’euros l’an dernier s’est avéré inférieur aux attentes. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 3,9 milliards d’euros, Après une ouverture en forte baisse, l’action du groupe dirigé par François-Henri Pinault a inversé la vapeur pour terminer sur un gain de 3% à 578,40 euros.

Pour les analystes de Stifel, 2023 devrait être une année de transition pour Gucci avec l’arrivée au deuxième trimestre de son nouveau directeur artistique, Sabato de Sarno, qui présentera sa première collection en septembre. « Le quatrième trimestre pourrait représenter un plancher pour Gucci et les ventes devraient s’améliorer avec la réouverture de la Chine », ajoutent-ils. Le chiffre d’affaires de Kering a en effet été lesté au quatrième trimestre par un repli des ventes de Gucci en raison notamment de la situation sanitaire en Chine.

Le chiffre d’affaires du propriétaire de Gucci, mais aussi des marques Yves Saint Laurent et Bottega Veneta est ressorti à 5,28 milliards d’euros au quatrième trimestre, en recul sur un an de 2% en données publiées et de 7% en données comparables, soit à périmètre et taux de change constants, un niveau inférieur aux attentes.

Gucci n’a pas atteint son potentiel

Dans le détail, les ventes de Gucci, la principale division de Kering en termes de chiffre d’affaires et de résultats, ont reculé sur un an de 11% en données publiées et de 14% en données comparables, à 2,73 milliards d’euros. « Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en baisse de 15%, sur des bases de comparaison très élevées, et sont fortement impactées par la situation en Chine sur le trimestre », a commenté le groupe.

La performance de la marque « n’a atteint ni les attentes, ni son potentiel », mais Kering « ne veut pas sacrifier sa vision à long terme » pour Gucci « au profit de préoccupations de plus court terme », a expliqué François-Henri Pinault aux analystes.

Pour l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires de Kering a augmenté de 15% en données publiées et de 9% en données comparables, à 20,35 milliards d’euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) s’est établi à 5,59 milliards d’euros, contre 5,02 milliards d’euros un an plus tôt. Ce tassement de la marge opérationnelle courante, à 27,5% contre 28,4% en 2021, est mis sur le compte d’«une année d’investissements soutenus pour nos maisons », a indiqué Jean-Marc Duplaix.

Pour souligner sa confiance dans l’inflexion anticipée pour 2023, le groupe de luxe proposera le versement d’un dividende de 14 euros au titre de 2022, contre 12 euros un an plus tôt, soit une amélioration plus soutenue que la croissance du résultat net.

Des acquisitions possibles pour Kering Beauté

Kering a fourni des précisions concernant la récente création d’une division consacrée à la beauté. « L’expansion dans le domaine de la beauté n’est pas une affaire de fusions et acquisitions, c’est d’abord une histoire de croissance organique », a expliqué aux analystes le directeur général délégué de Kering, Jean-François Palus. Le dirigeant a néanmoins souligné que le groupe resterait « agile et flexible » et « susceptible de réaliser des transactions » de croissance externe s’il distingue une opportunité de synergies permettant d’accélérer l’expansion de Kering dans le secteur de la beauté.

Kering avait annoncé au début février la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté, une division nouvellement créée. La dirigeante aura pour mission de développer une « expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin », avait indiqué Kering, précisant que « la création de Kering Beauté permettra au groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers ».