Ipsos abaisse ses prévisions de croissance

Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a abaissé jeudi sa prévision de croissance de son chiffre d’affaires pour cette année, évoquant des conditions commerciales difficiles en Chine et un niveau d’activité inférieur à ses attentes avec les grands clients américains spécialistes de la technologie.

Pour l’exercice en cours, Ipsos anticipe dorénavant une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 4%, alors qu’elle était précédemment attendue «autour de 5%».

Vers 12h, l’action Ipsos abandonnait 1,5% à la Bourse de Paris dans un marché quasiment à l’équilibre.

«Cette révision s’explique, pour l’essentiel, par la persistance de vents contraires déjà évoqués dans les précédents communiqués financiers», et «résulte donc de facteurs défavorables temporaires et identifiés», a indiqué Ipsos dans un communiqué. L’entreprise fait notamment référence à des difficultés commerciales en Chine et en Amérique du Nord avec ses grands clients spécialistes de la technologie.

Détails le 26 octobre

Le groupe a souligné qu’il communiquerait «une analyse plus précise» de son activité le 26 octobre prochain, à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires du troisième trimestre, période pour laquelle Ipsos anticipe «une nette amélioration» de la croissance organique de ses revenus. Celle-ci devrait ressortir «significativement supérieure à 5%» au second semestre, a ajouté Ipsos.

Ipsos a par ailleurs confirmé son objectif d’une marge opérationnelle autour de 13% en 2023.

«L’accélération du revenu au second semestre ainsi que le plein effet de la prudence dont nous avons fait preuve dès le début de l’année sur la maîtrise des coûts opérationnels conduiront, comme attendu, à une amélioration très significative de la marge opérationnelle au second semestre par rapport au premier», a indiqué l’entreprise.

En 2022, Ipsos a réalisé un chiffre d’affaires de 2,41 milliards d’euros, en croissance organique de 5,6% par rapport à 2021, et sa marge opérationnelle a atteint 13,1%.