Intel veut capitaliser sur l’envolée boursière de Mobileye

La pépite retrouve de son éclat. Alors qu’il espérait, un temps, la valoriser plus de 50 milliards de dollars, Intel a finalement introduit en Bourse sa filiale Mobileye sur la base d’une capitalisation boursière d’environ 17 milliards «seulement» en octobre.

Mais, depuis, le spécialiste des logiciels d’aide à la conduite automobile a connu un parcours boursier fulgurant. En sept mois, le cours de son action a été multiplié par plus de deux, à plus de 42 dollars. La valorisation de Mobileye n’a pas encore atteint les 50 milliards de dollars espérés mais elle n’en est plus si loin, à plus de 34 milliards. Et Intel compte bien en profiter.

Le groupe américain, qui contrôle totalement sa filiale grâce à un mécanisme de titres à droits de vote renforcés, a ainsi décidé de mettre en vente 35 millions des 750 millions d’actions (classe B) qu’il détient dans Mobileye. Soit un pactole potentiel de 1,46 milliard de dollars au cours actuel. Intel pourrait en outre céder 5,250 millions de titres supplémentaires dans une période de 30 jours. Au global, l’opération dépasserait alors 1,6 milliard de dollars.

Contrôle total

Le géant des puces conserverait plus de 98% des droits de vote après l’opération. Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre proposée.

Après l’annonce de cette cession de titres, l’action Mobileye reculait de 1,2% mardi dans l’après-midi. Intel bondissait de son coté de 5% et s’adjuge désormais 18% depuis le début de l’année.

En début d’année, Mobileye avait indiqué viser 17 milliards de dollars de revenus en 2030, contre 2,1 milliards visés pour 2023. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une hausse de ses ventes de 16%, à 458 millions de dollars, pour une perte nette de 79 millions.