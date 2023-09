Instacart réalise à son tour un début explosif en Bourse

Un petit feu d’artifice à Wall Street, avec une troisième introduction en Bourse réussie en une semaine. A son tour, Instacart s’est imposée pour son entrée à New York. L’action a démarré à près de 43 dollars mardi 19 septembre, soit une hausse de 43% par rapport à son prix de référence de 30 dollars.

Avant même son entrée au Nadsaq sous le symbole CART, les marchés étaient optimistes, dans le sillage de l’IPO à succès du concepteur de puces Arm. L’introduction en Bourse de la plateforme de livraison d’épicerie avait déjà été évaluée dans le haut de la fourchette de prix, entre 28 et 30 dollars. L’offre a permis de lever 660 millions de dollars (618 millions d’euros), dont 237 millions seront reversés aux investisseurs qui ont vendu leurs actions dans le cadre de l’offre.

Forte sursouscription

Signe de l’appétit des investisseurs et du regard positif du marché pour les introductions en Bourse, l’action Instacart a été sursouscrite plus de 23 fois, les dix premiers clients détenant 65% des 22 millions d’actions. Jusqu'à 60% de l’offre est allée à des investisseurs clés, dont la Norges Bank, TCV, Sequoia, D1 Capital Partners LP et Valiant Capital Management, selon son prospectus cité par Bloomberg.

Dans cette opération coordonnée par Goldman Sachs et JPMorgan, sa valorisation est certes bien loin des 39 milliards de dollars qu’elle valait en 2021. Mais elle a fait ses débuts en Bourse près de trois ans après avoir lancé les préparatifs d’entrée, dans une conjoncture économique tendue, marquée par les tensions géopolitiques et les hausses rapides des taux de la Réserve fédérale, où plusieurs start-up ont dû réduire leurs valorisations depuis 2022.

Auparavant, Instacart avait aligné les bons points, marquant une nouvelle ère avec l’arrivée à sa tête, en 2021, de Fidji Simo, ancienne dirigeante de Facebook, peu après la démission de Apoorva Mehta, co-fondateur d’Instacart. Puis, la société avait annoncé dans son dossier réglementaire déposé le mois dernier auprès de la SEC, le gendarme financier américain, l’atteinte de son point mort en 2022, améliorant sa rentabilité au fil des trimestres en 2023, a révélé la société.

Instacart est devenue bien plus qu’un simple épicier en ligne. Les investisseurs parient sur une entreprise de données et de publicité. «Elle s’est imposée comme canal de livraison – permettant le placement de produit, les partenariats marketing avec des entreprises de biens de consommation – ce qui ouvre beaucoup plus d’options», estime Don Short, de chez InvestX Capital, un investisseur en phase avancée dans Instacart, cité par Bloomberg.

Les débuts remarqués en Bourse d’Instacart, ainsi que ceux des concepteurs de puces Arm et RayzeBio la semaine dernière, pourraient encourager d’autres start-up à tester le terrain. Et potentiellement relancer le marché des introductions en Bourse après 18 mois atones.