Hinda Gharbi et Laurent Mignon prennent les rênes de Bureau Veritas

Nouveau tandem à la tête de Bureau Veritas. Le groupe de certification et de contrôle de la qualité a officialisé jeudi après la clôture de la Bourse, et à l’issue de son assemblée générale annuelle, la nomination de Hinda Gharbi à sa direction générale et de Laurent Mignon à sa présidence.

«Sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, le conseil a nommé Pascal Lebard administrateur référent et vice-président du conseil d’administration», ajoute Bureau Veritas dans un communiqué.

Hinda Gharbi succède à Didier Michaud-Daniel, en poste depuis 2012 et âgé de 65 ans, dont le mandat avait été prolongé l’an dernier jusqu’à l’assemblée générale de 2023.

Ce passage de témoin avait été préparé depuis plus d’un an. Hinda Gharbi, cadre dirigeante chez le spécialiste des services pétroliers Schlumberger, avait été recrutée comme directrice des opérations de Bureau Veritas à compter du 1er mai 2022, dans l’optique de succéder à Didier Michaud-Daniel. Elle était devenue directrice générale adjointe en janvier dernier.

La moitié de l’actif net

Laurent Mignon, administrateur et vice-président du conseil, succède quant à lui à Aldo Cardoso à la présidence. Président de Wendel depuis décembre 2022, le banquier s’impliquera ainsi personnellement dans la gestion de Bureau Veritas, qui reste la plus grosse participation de la holding d’investissement, au moment où une nouvelle dirigeante prend les rênes du groupe de certification.

«Nous voulons être un actionnaire influent aux côtés du management de nos participations», précisait Laurent Mignon à L’Agefi en mars 2023, en présentant sa stratégie pour la holding d’investissement cotée.

Wendel détient 35,6 % du capital de Bureau Veritas. Cette participation, valorisée 4,2 milliards d’euros à fin mars, représentait à cette date plus de 55% de l’actif net réévalué de la holding.