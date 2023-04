Glencore tente une méga-fusion hostile au Canada

Dix ans après avoir avalé Xstrata, Glencore retrouve un appétit d’ogre. Le géant minier anglo-suisse a approché le groupe canadien Teck Resources pour lui proposer de le racheter dans le cadre d’une offre en actions le valorisant à environ 30 milliards de dollars canadiens (20 milliards d’euros). Une offre «non sollicitée et opportuniste», qui a été rejetée à l’unanimité par le conseil d’administration de la cible, selon un communiqué publié lundi.

Teck Resources est un spécialiste du charbon, du zinc et du cuivre. Glencore propose 7,78 actions pour chaque action Teck de catégorie B, ainsi que 12,73 actions pour chaque action ordinaire de catégorie A de Teck. La proposition représente une prime de 20% pour les deux catégories d’actions au 26 mars, date à laquelle elle a été transmise au conseil de la cible. La capitalisation boursière du groupe à Toronto, à la clôture du vendredi 24 mars, approchait alors 25 milliards de dollars canadiens.

Le conseil de Teck Resources ne s’est pas contenté de rejeter l’offre. Il se livre aussi dans son communiqué à un long argumentaire. Car l’offensive de Glencore télescope ses propres projets de scission. Le groupe demandera en effet à ses actionnaires réunis en assemblée générale le 26 avril d’approuver sa séparation en deux entités, Elk Valley Resources et Teck Metals. D’un côté, le charbon destiné à la sidérurgie, pas très appétissant pour les investisseurs ESG, mais principal pourvoyeur de cash ; de l’autre les métaux industriels comme le cuivre, essentiels à la transition énergétique. Et le canadien de dénoncer une «tentative opportuniste de transférer de la valeur aux actionnaires de Glencore au détriment des actionnaires de Teck».

Scission contre scission

Le géant des mines et du négoce de matières premières propose, lui, un projet alternatif, qu’il a détaillé lundi dans une présentation : racheter Teck Resources, puis procéder à un «de-merger». Glencore rapprocherait ses activités dans les métaux et les minerais de celles de Teck, ainsi que sa participation dans la société agroalimentaire canadienne Viterra, pour les loger dans une première entité. Une deuxième structure rassemblerait, elle, les actifs des deux groupes dans le charbon. Glencore, qui s’est renforcé ces dernières années dans cette activité «sale» mais lucrative, répondrait ainsi aux critiques en l’isolant du reste de ses métiers.

Selon Glencore, l’opération permettrait de libérer des synergies cumulées de 4,25 milliards à 5,25 milliards de dollars américains (4,8 milliards d’euros) après impôts. Le potentiel de revalorisation boursière du nouvel ensemble, par rapport aux deux sociétés séparées, est estimé à plus de 15 milliards de dollars. Les actionnaires du groupe coté à Londres détiendraient 76% de l’entité issue de la fusion.

Les actions de classe A de Teck Resources ont gagné jusqu’à 15% lundi à Toronto. Elles sont détenues à 55% par une holding, Temagami, aux mains de la famille Keevil - qui a rejeté l’offre de Glencore - et de Sumitomo Metal Mining. Les titres de classe B ont un actionnariat plus émietté, avec China Investment Corp comme premier détenteur (10%). Le projet de scission du groupe devra recueillir un vote favorable et séparé d’au moins deux tiers des porteurs d’actions de chaque catégorie. A eux de faire leurs comptes d’ici au 26 avril.