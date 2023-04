Getlink promeut la marge décarbonée comme nouvel indicateur de performance

Comment communiquer sur sa performance climatique ? Face à des notations extra-financières parfois discordantes, Getlink innove en lançant un nouvel indicateur valorisant la performance financière et extra-financière, la marge décarbonée.

Toutes les entreprises font face à des notations extra-financières non cohérentes entre elles, constate Yann Leriche, directeur général de Getlink. De plus, les agences de notation utilisent une même méthodologie, la trajectoire de réduction de l’empreinte carbone. Or, les émissions évitées ne sont pas valorisées, regrette Getlink. Aussi, l’objectif du groupe est de promouvoir un indicateur «objectif, simple, comparable, construit sur des agrégats audités, que l’on peut suivre sur la durée».

Dans le cadre de la réforme européenne du système d'échange de quotas d'émission carbone, les émissions de CO2 vont progressivement devenir payantes pour beaucoup d’entreprises. Aussi, les entreprises ont besoin d’anticiper ce coût. Quel sera le montant de la facture ? Sera-t-il supérieur, ou non, à celui de nos concurrents ? s’interroge Getlink. Quelles seront les conséquences sur la stratégie du groupe ? Face à ces questions, l’opérateur du tunnel sur la Manche a fait le choix de publier une marge opérationnelle intégrant la facture carbone.

197 euros la tonne de CO2

Sur la base d’un prix du carbone à 197 euros la tonne - issu d’un consensus d’experts autour du prix de CO2 nécessaire pour orienter l’économie vers des choix décarbonants - Getlink a calculé l’impact chiffré sur ses comptes. Yann Leriche serait favorable à l’établissement d’un prix «tutélaire», qui pourrait être fixé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et permettrait une comparaison entre les acteurs.

Compte tenu des émissions de gaz à effet de serre (GES) du groupe, 49.000 tonnes sur les scopes 1 (carburant, chauffage, ...) et 2 (consommation d’électricité) et 100.000 tonnes sur le scope 3 (émissions liées aux achats à l’amont de l’énergie, aux déplacements…), données auditées de la déclaration de performance extra-financière (DPEF), la facture totale est de 29 millions d’euros, soit 3,3% de l’Ebitda 2022 de Getlink. L’impact sur les seuls scopes 1 et 2 n’est que de 1,1%. Un exercice qui sera nécessairement beaucoup plus violent pour les groupes dont les émissions de GES se comptent en millions de tonnes…

Dans le cadre de sa trajectoire de décarbonation, Getlink vise une réduction de 54% de ses émissions de GES à horizon 2023 pour ses scopes 1 et 2, par rapport à 2019, en passant par une baisse de 15% en 2023 et 30% en 2025. Sur le scope 3, le groupe table sur une réduction de 7,5% entre 2019 et 2025.