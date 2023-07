Getlink est porté par Eurostar et ElecLink au premier semestre

L’exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2023 après avoir enregistré un bond de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices au premier semestre, grâce notamment au câble haute tension mis en service il y a un an.

Pour 2023, «les bonnes performances d’Eurostar et le chiffre d’affaires d’ElecLink d’ores et déjà sécurisé renforcent notre confiance dans notre capacité à dépasser un Ebitda de 910 millions d’euros et ce malgré un environnement économique et social au Royaume-Uni et en France toujours incertain», a indiqué Eurotunnel dans un communiqué.

Au cours des six premiers mois de l’année, le bénéfice net du groupe s’est établi à 159 millions d’euros, contre 52 millions d’euros à la même période de l’exercice précédent.

L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a bondi de 63%, à 496 millions d’euros. Ce résultat comprend une provision de 112 millions d’euros liée à un accord de partage de revenus entre le groupe, la France et le Royaume-Uni.

Le chiffre d’affaires de Getlink a atteint 934 millions d’euros au premier semestre, soit une hausse de 64% sur un an.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d’affaires de 914 millions d’euros, un Ebitda de 484 millions d’euros et un bénéfice net de 121 millions d’euros.

Câble

Par division, Eurotunnel a vu son chiffre d’affaires progresser de 13%, à 531 millions d’euros. Son activité a bénéficié d’un rebond du trafic passagers, notamment dans les trains à grande vitesse Eurostar qui ont retrouvé au deuxième trimestre leur niveau de fréquentation pré-Covid. Le trafic camions s’est quant à lui contracté de 19% au premier semestre en raison de surcapacités et d’une baisse de la consommation des ménages britanniques, a souligné Getlink.

La filiale de fret ferroviaire Europorte a quant à elle souffert d’un mouvement de grève chez Réseau Ferré de France et a vu son Ebitda reculer de 13%, à 13 millions d’euros, au premier semestre.

Cette baisse a cependant été largement compensée par les revenus liés au câble ElecLink d'échange d'électricité entre la France et le Royaume-Uni. Mis en service fin mai 2022, il a généré un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros et un Ebitda de 207 millions d’euros au cours du premier semestre.