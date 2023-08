Free poursuit sa progression

Le groupe Iliad peut continuer d’avoir le sourire. Au cours du premier semestre, la maison-mère de l’opérateur télécom Free a continué de recruter de nouveaux abonnés. Il compte maintenant au total 47 millions d’abonnés sur ses trois marchés européens, la France, l’Italie et la Pologne.

Et alors que plusieurs opérateurs ont augmenté leurs prix d’abonnement de 1 à 3 euros par mois, notamment pour répercuter l’inflation et la hausse du coût de l’énergie, «nous sommes le seul opérateur à ne pas avoir augmenté nos prix», a souligné Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, lors de la présentation à la presse de ses résultats semestriels, mercredi 30 août. C’est d’ailleurs devenu son principal outil de conquête de nouveaux abonnés : s’engager à maintenir les prix de ses forfaits mobiles à 2 euros et 19,99 euros «jusqu’en 2027», a poursuivi le dirigeant, rappelant que ces prix n’ont pas varié depuis 2012.

Autre outil de conquête, Free a annoncé mardi qu’il augmentait son enveloppe de datas en France dans son forfait sans engagement à 19,99 euros par mois, à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go jusqu'à présent.



Chiffre d’affaires en hausse de 10,4%

Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 10,4% à 4,44 milliards d’euros. Son Ebitdaal (principal indicateur de rentabilité des opérateurs télécoms) a progressé de 4,1% sur un an, à 1,6 milliard d’euros au premier semestre. Ses ventes ont progressé en France de 7,7% sur un an, et encore davantage en Italie et en Pologne, respectivement de 12,2% et de 17,9%.

Dans l’Hexagone, Free annonce un gain net de 128.000 abonnés mobiles au deuxième trimestre, et de 42.000 abonnés fixe. La transition vers la fibre se poursuit avec un gain net de 205.000 abonnés. Avec ces chiffres, l’opérateur est «le leader des recrutements de nouveaux abonnés en France au deuxième trimestre», affirme-t-il dans son communiqué.

Free compte ainsi au total 21,8 millions de clients en France, dont 5 millions d’abonnés à la fibre, soit près de 70% de ses abonnés fixe. Côté BtoB, deux ans et demi après sa création, l’offre Free Pro compte plus de 40.000 entreprises clientes.

Par ailleurs, Free parvient à faire progresser son revenu par abonné (Arpu), tant sur le mobile que sur fixe. Sur un an, son Ebitdaal sur la France progresse de 1,7%, à 1,1 milliard d’euros.



Ouvert à des acquisitions

En outre, le groupe indique avoir réduit son endettement, avec une dette nette de 10,47 milliards d’euros (contre 10,81 milliards à fin décembre 2022 et 15 milliards à fin juin 2022), un free cash flow opérationnel de 602 millions d’euros à fin juin.

Son ratio d’endettement a ainsi diminué à 3,1x à fin juin 2023 contre 3,2x à fin décembre 2022 pour Iliad Group, grâce au produit de cession des 50% dans PSO, son Fiberco (une co-entreprise dans le domaine de la fibre) en Pologne, et à la croissance de son EBITDAaL.

Le groupe compte 4,2 milliards d’euros de liquidités disponibles à fin juin, dont 2,7 milliards bénéficient d’une maturité étendue de 12 mois suite aux renégociations bouclées en juillet 2023, précise-t-il dans son communiqué.

Avec cette situation économique, «nous pouvons saisir des opportunités de croissance externe», a poursuivi Thomas Reynaud. Interrogé sur le sujet, il s’est même montré explicite: le groupe, qui a échoué à racheter les actifs italiens de Vodafone l’an dernier, avant de prendre des parts dans la maison-mère, reste ouvert : «si nous avons une nouvelle occasion de grandir en Italie, nous la saisirons. Nous préférons jouer le rôle de consolidateur plutôt que de consolidé». Quant aux rumeurs qui ont ressurgi avec les difficultés actuelles du groupe Altice, il les écarte d’un mot : «Free ne sera jamais à vendre».