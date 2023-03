Florentaise vient réveiller la Bourse parisienne

Même pas peur ! Florentaise, producteur de terreaux, ne craint pas de s’introduire en Bourse, en dépit de la forte volatilité sur les marchés. La société de Loire-Atlantique compte lever 28 millions d’euros, mais seulement 16 millions auprès de nouveaux investisseurs, lors de sa cotation sur Euronext Growth Paris. L’opération est dirigée par Portzamparc (BNP Paribas) et Gilbert Dupont (Société Générale). Ce sera seulement la deuxième IPO depuis le début de l’année sur le marché parisien, après celle du Permis Libre, également sur Euronext Growth, en février dernier. Toutefois, l’auto-école en ligne, qui a réussi à lever 8 millions d’euros, perd depuis près de 40% en Bourse....

L’arrivée du printemps sera-t-elle propice aux entrées en Bourse comme elle l’est aux plantations ? Florentaise offre ses titres dans une fourchette de 9,44 euros à 12,76 euros par action jusqu’au 4 avril. Le prix sera fixé le 5 avril et les négociations débuteront le 12 avril. La société se valorise 71 millions d’euros pre-money en milieu de fourchette, et près de 100 millions après l’augmentation de capital de 28 millions d’euros. Cette valorisation, particulièrement ambitieuse, extériorise un multiple de 1,5 fois le chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros attendu fin juin 2023 et de plus de 30 fois le résultat d’exploitation, si la marge se maintient au niveau des 4,9% de 2022. La société, qui clôture ses comptes fin juin, ne donne pas d’autres objectifs si ce n’est à horizon 2027, où le chiffre d’affaires devrait dépasser les 120 millions d’euros, pour une marge opérationnelle de plus de 20%.

Florentaise a deux activités. D’une part, la production de terreaux et ingrédients éco-innovants, en France et en Chine. Sur son marché domestique, elle revendique 22% du marché des particuliers et 12% de celui des professionnels. D’autre part, la location de machines Bivis, qui transforment des plaquettes ou des écorces de bois en hortifibre ou turbofibre pouvant remplacer la tourbe.

En effet, les terreaux actuels sont composés de 60% de tourbe. Or, si la tourbe couvre 3% de la surface du globe, elle stocke 33% du CO2 terrestre. Aussi, Florentaise se fixe pour raison d’être de remplacer la tourbe dans les terreaux à l’échelle mondiale, grâce à Bivis.

La société a déjà 7 Bivis en location au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Elle vise les 14 unités cette année, et même 38 en juin 2027, ciblant l’Europe et les Etats-Unis. Selon le nouveau modèle économique, chaque machine louée rapporte 1,1 million d’euros par an à Florentaise.

En 2027, l’activité terreaux France devrait peser 58% du chiffre d’affaires (contre 82% en 2022), les terreaux Chine 22% (contre 11%) et Bivis 20% (contre 7%). De quoi améliorer la rentabilité du groupe, l’activité terreaux en Chine étant plus rentable que celle en France, et Bivis dégageant une marge d’Ebitda supérieure à 80%.

Compensation de créances pour 12 millions d’euros

L’augmentation de capital comprend 12 millions d’euros souscrits par Floreasy, la holding de tête de Florentaise, par voie de compensation de créances. Le produit net se limitera donc à 14,2 millions d’euros, dont 32% pour le déploiement de nouvelles machines Bivis, 25% pour augmenter les capacités de production de l’activité terreaux approvisionnant les marchés français et chinois, 23% pour rembourser la holding familiale Floreasy, et 20% pour le financement du besoin en fonds de roulement.

Post-opération, le flottant serait de 16% à 23%, tandis que Pascal Chupin, PDG de la société familiale créée en 1973, et qui contrôle la totalité du capital via sa holding Floreasy, conserverait le solde.

Florentaise mise sur son rôle dans la transition écologique pour attirer des investisseurs, notamment des fonds ISR. La société n’utilisera plus de tourbe en 2030. L’exploitation de tourbe s’arrêtera en France en 2026, vers 2027 au Royaume-Uni, vers 2030 en Allemagne et aux Pays-Bas, en 2050 dans toute l’Union européenne, précise Pascal Chupin. Elle est déjà interdite en Irlande. Des arrêts qui constituent des moteurs commerciaux pour Florentaise.