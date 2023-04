Exor va prendre 10% du capital de l’Institut Mérieux

La famille Agnelli, via sa holding Exor, va acquérir une participation de 10% dans l’Institut Mérieux, spécialisé dans la santé, pour 833 millions d’euros, ont annoncé vendredi les deux sociétés dans un communiqué commun. Elles ont signé un partenariat aux termes duquel Exor va acquérir, par le biais d’une augmentation de capital réservée, une participation de 10% dans l’Institut Mérieux, détenu jusqu’ici entièrement par la famille Mérieux. Un tiers de l’augmentation de capital réservée de 833 millions d’euros sera immédiatement apporté à la clôture, prévue durant l'été 2022, et le solde au cours des 12 prochains mois. Avec l’entrée d’Exor en tant qu’actionnaire partenaire de l’Institut Mérieux, John Elkann, directeur général d’Exor, et Benoît Ribadeau Dumas, ancien directeur de cabinet d’Edouard Philippe à Matignon, devenu récemment partenaire chez Exor, vont rejoindre le conseil d’administration de Mérieux.