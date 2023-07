Eurofins abaisse ses objectifs

Le groupe d’analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l’environnement Eurofins a abaissé mercredi ses objectifs annuels, dans le sillage de la publication de résultats semestriels pénalisés par l’inflation et la chute de ses activités en lien avec le Covid-19.

Pour 2023, le groupe anticipe désormais un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté de 1,32 milliard à 1,37 milliard d’euros, contre une fourchette de 1,35 milliard à 1,4 milliard d’euros attendue précédemment. Eurofins table également sur un chiffre d’affaires compris entre 6,45 milliards et 6,55 milliards d’euros, contre une fourchette de 6,6 milliards à 6,7 milliards d’euros visée auparavant. Le flux de trésorerie disponible est désormais attendu entre 670 millions et 720 millions d’euros, au lieu d’entre 700 millions et 750 millions d’euros.

Le groupe a justifié la révision à la baisse de ses objectifs pour cette année par l'évolution défavorable des taux de change et par la faiblesse de son activité de fusions-acquisitions.

Trajectoire à long terme maintenue

Au premier semestre, Eurofins a réalisé un Ebitda ajusté de 640 millions d’euros, en repli de 23% sur un an, et un chiffre d’affaires de 3,21 milliards d’euros, en baisse de 5,9%. La marge a ainsi reculé à 19,9%, contre 24,3% un an auparavant. Le bénéfice net d’Eurofins a reculé de 51% au cours des six premiers mois de l’année, à 151 millions d’euros.

Pour 2027, le groupe a confirmé ses objectifs. Il escompte un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros, une marge d’Ebitda ajusté de 24% et un flux de trésorerie disponible proche d'1,5 milliard d’euros.