Eureking s’offre une nouvelle acquisition avec SCTbio

Si le SPAC Eureking a attendu le dernier moment des 15 mois contractuels pour déployer sa stratégie d’acquisition, la société accélère désormais le tempo. L’entreprise, introduite en Bourse en mai 2022 pour une levée de 150 millions d’euros, avec une échéance d’investissement en août 2023, a annoncé mercredi un accord pour s’emparer de la totalité du capital de SCTBio. Ce dernier est un sous-traitant pharmaceutique tchèque («Contract Development and Manufacturing Organization», CDMO), spécialisé dans la production industrielle de thérapies cellulaires et géniques, notamment les vecteurs rétroviraux.

La transaction proposée, réalisée à 67% en numéraire et à 33 % en titres Eureking au prix de 10 euros par action, valorise SCTbio à une valeur d’entreprise d’environ 17,5 millions d’euros. Elle s’accompagne de l’acquisition de terrains, évalués séparément à 2,025 millions d’euros. Le vendeur, la société d’investissement PPF, s’engage sur une durée de détention de six mois pour les titres Eureking obtenus, soit 5,3 % du capital.

Stratégie européenne

Pour Eureking, conseillé dans l’opération par la Société Générale à travers sa filiale tchèque Komercni Bank, sur le terrain financier, et Weinhold Legal sur le terrain juridique, cette opération doit servir de pierre angulaire à la stratégie de constitution d’un leader européen dans la bioproduction.

Eureking a finalisé le 8 août les conditions de l’opération de rapprochement avec Skyepharma, spécialisée dans les produits biologiques et biothérapeutiques vivants. Ce qui ouvre à cette biotech iséroise les portes de la Bourse parisienne et, a priori, le succès d’Eureking via son «de-spacing».

Les conditions financières ont toutefois été revues. Si le prix initial reste identique avec une valeur d’entreprise de 50 millions d’euros pour Skyepharma, le rapprochement avec Eureking est réalisé avec un échange de titres plus important. Cet apport représente désormais 55,8% de l’opération (contre 41,99% initialement approuvé), tandis que la part en cash déboursée par Eureking se voit réduite à 44,2 % (contre 58,01% annoncé fin mai), soit 23 millions d’euros (contre 30,2 millions).

Reste à obtenir le feu vert des actionnaires d’Eureking. Ils sont appelés à se prononcer le 11 août lors d’une assemblée générale sur leur engagement à ne pas demander le remboursement des fonds propres apportés au Spac au printemps 2022 et à autoriser l’opération, bien que la valeur de celle-ci soit inférieure à 75% des fonds levés lors de son entrée en Bourse (IPO), Skyepharma étant valorisée moins de 115 millions. Verdict dans deux jours.