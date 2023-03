Ethos tacle manque de transparence des sociétés suisses sur le numérique

Dans le cadre de sa deuxième étude sur la responsabilité numérique (protection des données, intelligence artificielle, impact environnemental et social des systèmes numériques) des grandes entreprises suisses cotées, la Fondation Ethos souligne un manque cruel de transparence. Si le dialogue et le travail de sensibilisation effectué par Ethos commence à porter ses fruits et si les entreprises progressent, les différences sont parfois significatives entre les scores basés sur les réponses des entreprises et ceux basés sur les informations disponibles publiquement (rapport annuel, site internet, etc.). Autrement dit la transparence des entreprises fait défaut.

La Fondation Ethos rappelle que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour inciter les entreprises cotées à s’améliorer. Elle mènera une troisième étude en 2023.